Vaccini in farmacia: chi può farli, dove, calendario

Dopo la firma, da parte del Ministro della Salute Speranza, del protocollo con Regioni e farmacisti, può partire la campagna di somministrazione dei vaccini in farmacia. Il protocollo, o meglio “Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-SARS-CoV-2” prevede il coinvolgimento, su base volontaria, dei farmacisti nella campagna di vaccinazione del nostro Paese.

Saranno quindi le farmacie che vogliono partecipare alla campagna di vaccinazione a comunicare la volontà di aderire inviando un apposito modulo via e-mail a:

Azienda sanitaria territorialmente competente;

Ordine dei Farmacisti territorialmente competente;

Associazione provinciale Federfarma o Coordinamento regionale Assofarm.

Vediamo nei prossimi paragrafi come funziona la vaccinazione in farmacia e quali soggetti possono essere vaccinati.

Vaccini in farmacia: come funziona

Il farmacista che vuole aderire alla campagna vaccinale, oltre a comunicarlo agli organi di competenza dovrà anche sottoporsi a una formazione specifica frequentando il corso “Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19“. Spetterà agli Ordini provinciali dei farmacisti fornire l’accesso ai farmacisti interessati.

I locali della farmacia dovranno essere strutturati in modo da distinguere tre zone:

area accettazione;

area somministrazione;

area monitoraggio.

Nel caso in cui la farmacia non possieda dei locali adatti si può provvedere allestendo degli appositi gazebo. Si può procedere alla vaccinazione anche quando la farmacia è chiusa.

I cittadini che vogliono farsi vaccinare in farmacia devono:

compilare correttamente il consenso informato;

rispettare le disposizioni previste per il contenimento dei contagi;

non aver avuto negli ultimi 14 giorni contatti stretti con persone affette da Covid-19 e non avere febbre superiore a 37,5°.

Saranno le Aziende sanitarie territorialmente competenti a fornire le dosi dei vaccini alle farmacie per la somministrazione, alle farmacie verrà corrisposta una remunerazione di 6 euro per ogni vaccino effettuato.

Chi può fare i vaccini in farmacia

L’Accordo prevede che “le attività di prenotazione e di esecuzione dei vaccini verranno eseguite, da parte delle farmacie, secondo i programmi di individuazione della popolazione target previamente definiti dalle autorità sanitarie competenti e seguendo i correlati criteri di priorità“.

Le prenotazioni in farmacia quindi seguiranno l’ordine stabilito dal piano vaccinale e dalle raccomandazioni sui gruppi target, che vede, dopo la popolazione over 80:

Persone di età compresa tra 70 e 79 anni;

Persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni;

Persone con comorbidità di età inferiore a 60 anni, senza quella connotazione di gravità riportata per le persone estremamente vulnerabili;

Resto della popolazione di età inferiore a 60 anni.

Vaccini in farmacia: chi non può farli

Sono esclusi dalla prenotazione e dalla somministrazione in farmacia i soggetti estremamente fragili o con anamnesi positiva per pregressa reazione allergica grave/anafilattica. Niente vaccino in farmacia quindi per persone fragili o con allergie gravi.

Vaccini in farmacia: come si stanno muovendo le Regioni

La Liguria è stata la prima a muoversi con le vaccinazioni in farmacia. A Genova infatti è stato somministrato il primo siero nei giorni scorsi, mentre oltre 50 farmacie hanno aderito all’iniziativa. Si vaccina con AstraZeneca il target della popolazione tra 70 e 79 anni.

Il Lazio è prossimo alla partenza. Il governatore Zingaretti ha dichiarato che si partirà il 20 aprile con le somministrazioni in farmacia del vaccino monodose Johnson&Johnson. Saranno inizialmente vaccinate le persone nella fascia d’età tra 55 e 60 anni.

In ogni caso, i tempi e l’organizzazione dipendono dalla disponibilità delle dosi di siero, che dovrebbero aumentare appunto con l’arrivo del vaccino Johnson&Johnson (Janssen) a partire dal 16 aprile.

