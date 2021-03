Assegno unico famiglia 2021: a chi spetta, requisiti, importi, come funziona, figli disabili

Arriva nel 2021 l’Assegno unico famiglia: saltato nella precedente manovra, è pronto a fare capolino a partire da luglio 2021. La prestazione è stata ufficialmente introdotta nella Legge di bilancio 2021 nel pacchetto famiglia, ed ora approvata in via definitiva con una legge delega. Dunque questa nuova prestazione sociale omnicomprensiva di aiuto alle famiglie con figli è legge dal 30 marzo ed è pronta a distribuire assegni mensili a partire dal 1° luglio.

A rassicurare sull’introduzione di questo sussidio per le famiglie italiane erano stati tempo fa il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’economia Roberto Gualtieri in persona, nella conferenza stampa di presentazione della Manovra 2021, approvata in via definitiva il 30 dicembre 2020.

Il disegno di legge è rimasto però in stand by diversi mesi, fino a quando è approdato sugli scranni dell’aula di Palazzo Madama lo scorso 30 marzo e approvato lo stesso giorni con voto quasi unanime.

“L’assegno unico e universale – ha spiegato la ministra della Famiglia Elena Bonetti – è un provvedimento che fa parte del Family Act e consiste in una quota che verrà data a ciascun figlio, dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni di età, mese dopo mese, maggiorato dal terzo figlio e nel caso anche di bambini disabili. E’ per tutti, e la quota dipenderà dal reddito, quindi le famiglie meno abbienti riceveranno di più, e le più ricche avranno solo una quota base”. Inoltre, una norma transitoria preannunciata dalla ministra consentirà di non perdere il beneficio anche alle famiglie che hanno detrazioni fiscali per figli di oltre 21 anni.

Vediamo in dettaglio in cosa consiste il sussidio omnicomprensivo, gli importi, da quando sarà erogato e a chi.

Assegno unico famiglia 2021: cos’è

Dalle parole inserite nel documento economico e finanziario 2020 – il Def 2020 – che anticipa il succo della prossima Manovra di bilancio 2021, si capisce come l’Assegno unico sarà un importo, variabile, destinato alle famiglie italiane (in particolare le più bisognose), per aiutarle ad allevare e crescere i propri figli e le proprie figlie.

Ed è proprio l’Assegno unico ad aprire la Manovra del 2021 (assieme al fondo per la riforma fiscale). Come specificato nel testo del provvedimento finanziario:

“Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l’anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, di cui una quota non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 è destinata all’assegno universale e servizi alla famiglia”.

E poi ancora:

“Il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e altre misure correlate, di cui al comma 339 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 3.012,1 milioni di euro per l’anno 2021″.

In particolare il Def specifica che a sostegno della famiglia viene istituito il fondo assegno universale e servizi alla famiglia, destinato a finanziarie mediante appositi provvedimenti normativi la riorganizzazione degli istituti di sostegno e valorizzazione della famiglia.

Si era cominciato a parlare di Assegno universale per famiglie con figli già nella scorsa legge di bilancio 2020, ma tutto si è poi arenato: l’Assegno unico costava troppo, così per il 2020 non è stato inserito tra le misure a sostegno della famiglia in Manovra.

Le cose sono però cambiate. L’emergenza Covid ha costretto genitori e famiglie a fronteggiare enormi difficoltà. Non si può più aspettare. Le acque così si sono smosse, e prima il sussidio è stato introdotto con la Legge di bilancio 2020 e, successivamente, dopo mesi di fermo, il disegno di legge delega è approdato al Senato, che ne ha dato il 30 marzo 2021 l’ok definitivo.

Ed eccoci qui con la misura approvata. Pronta a partire da luglio.

Si tratta di riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio minorenne a carico, a decorrere dal 7° mese di gravidanza.

Assegno unico famiglia 2021: a chi spetta

Il nuovo Assegno unico spetta a TUTTE le tipologie di famiglia senza distinzione, come specificato dal ministro Gualtieri. Ciò significa che spetta:

sia alle famiglie con lavoratori dipendenti

sia alle famiglie con lavoratori autonomi

sia alle famiglie con disoccupati e incapienti

Il presidente dell’Istat, Blangiardo, aveva già ipotizzato una platea di circa 11 milioni di nuclei familiari.

Requisiti per l’Assegno unico universale

Tra i requisiti da possedere in particolare rientrano sicuramente quelli di cittadinanza, residenza e soggiorno. Il richiedente l’assegno deve cumulativamente:

essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea , o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

o di uno , o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; oppure essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Ue in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;

per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale; essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;

essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi;

essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale;

Spetta inoltre dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni compiuti.

Assegno unico famiglia 2021: gli importi

L’Assegno unico verrà erogato mensilmente, per 12 mesi e con importi stabiliti. In particolare per ogni figlio a carico verrà erogata una somma che va circa dagli 80 ai 250 euro al mese per figlio.

Ma gli importi precisi devono ancora essere stabiliti dai decreti attuativi, che dovranno seguire all’approvazione della legge.

L’Istat aveva definitivo mesi fa gli importi medi che le famiglie potrebbero percepire. L‘importo medio per ogni famiglia sarà pari a circa 2.991 euro l’anno: quasi 250 euro al mese, stando alle parole del presidente Istat, Gian Carlo Blangiardo.

Dobbiamo però mettere in conto alcune tegole: la perdita dei bonus attualmente in vigore. Sempre Blangiardo sostiene: “Considerando sia la clausola di salvaguardia, sia la perdita dei benefici attualmente in vigore – ha sottolineato Blangiardo – l’effetto netto annuo sul bilancio delle famiglie sarebbe di circa 1.162 euro (97 euro al mese); mentre, senza clausola di salvaguardia, si ridurrebbe a 1.036 euro (86 euro circa al mese)”.

Assegno unico famiglia 2021: importi maggiorati per figli disabili e successivi al secondo

La legge stabilisce che :

per i figli successivi al secondo, l’importo dell’assegno è maggiorato;

Per i figli maggiorenni fino a 21 anni di età viene riconosciuto un assegno di importo inferiore, con possibilità di corresponsione dell’importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l’autonomia;

l’assegno è concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale;

assegno mensile di maggiorato a favore delle madri di età inferiore a 21 anni;

assegno mensile di maggiorato dal 30 al 50% per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità;

per ciascun con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità; anche quando il figlio disabili supera i 21 anni e resta a carico del genitore, l’assegno mensile (senza maggiorazione) continuerà ad essere ergoato.

Legge di bilancio 2021: altri bonus confermati

Inizialmente si era previsto che l’Assegno unico famiglia andasse di pari passo con la cancellazione degli altri bonus famiglia, tra cui bonus bebé, Bonus mamma domani e bonus nido, presenti nel 2020 a sostegno delle famiglie italiane. Pare che invece anche questi bonus verranno confermati nel 2021.

In particolare resteranno nel 2021:

bonus mamma domani,

bonus bebè (o assegno di natalità),

Bonus nido.

Assegno unico famiglia 2021: quando parte

Si attendono ora i decreti attuativi, ma l’erogazione del sussidio unico alle famiglie sarà operativa dal 1° luglio 2021: mese da cui le famiglie cominieranno a percepire l’assegno.







