Concorso Commissari Polizia di Stato: oggi il bando in Gazzetta, cosa sapere per partecipare

Nella Gazzetta di stasera verrà pubblicato il bando del Concorso Commissari Polizia di Stato, iter che darà ufficialmente il via alle iscrizioni. A comunicarlo la stessa Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato.

Sono 130 i posti autorizzati, per i quali potranno concorrere tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti indicati all’art. 3 del bando.

Passiamo in rassegna requisiti di accesso, modalità di invio della domanda, prove.

Requisiti concorso commissari Polizia di Stato

Al nuovo concorso Polizia di Stato possono partecipare tutti i cittadini italiani con età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti, in possesso di una laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico. Per esempio:

Laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (LMG/01);

Laurea specialistica in giurisprudenza (22/S);

Laurea specialistica in teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S).

Per individuare il curriculum richiesto è necessario che almeno i 2/3 dei CFU del proprio piano studi siano della categoria “IUS”.

Il limite d’età è elevato a un massimo di 3 anni in relazione al servizio militare prestato mentre non è considerato per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato. Per gli appartenenti all’Amministrazione civile dell’interno la soglia è fissata ai 35 anni.

Scarica il bando

Domanda concorso commissari Polizia di Stato

La domanda di partecipazione deve essere presentata dal 31 marzo al 29 aprile 2021 attraverso la piattaforma concorsionline.poliziadistato.it, accessibile con credenziali SPID o carta d’identità elettronica (CIE).

La sezione da cliccare è “concorso pubblico”, in quanto la procedura ammette anche candidati esterni all’amministrazione di riferimento.

Concorso Polizia di Stato per commissari: prove di selezione

La selezione concorsuale è così strutturata:

prova preselettiva , attivata con un numero di domande superiore a 50 volte i posti a concorso, e consistente in quiz a risposta multipla su diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto costituzionale e diritto amministrativo;

, attivata con un numero di domande superiore a 50 volte i posti a concorso, e consistente in su diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto costituzionale e diritto amministrativo; accertamenti psico-fisici ;

; accertamento attitudinale ;

; prima prova scritta , vertente su diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente al diritto amministrativo, con eventuale riferimento alla legislazione speciale in materia pubblica sicurezza;

, vertente su diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente al diritto amministrativo, con eventuale riferimento alla legislazione speciale in materia pubblica sicurezza; seconda prova scritta , vertente su diritto penale congiuntamente o disgiuntamente al diritto processuale penale;

, vertente su diritto penale congiuntamente o disgiuntamente al diritto processuale penale; valutazione dei titoli ;

; prova orale, un colloquio sulle materie delle precedenti prove e su diritto civile, diritto del lavoro, diritto della navigazione, ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza, nozioni di medicina legale, nozioni di diritto dell’Unione Europea e diritto internazionale, lingua inglese e informatica.







