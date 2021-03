Concorsi Pubblici 2021, via libera dal Cts: le novità del Decreto Covid

Raggiunta l’intesa con il Comitato Tecnico Scientifico per sbloccare i concorsi pubblici 2021, il cui svolgimento è stato rallentato dal Covid-19.

“Abbiamo trovato la strada, il percorso per fare tutti i concorsi e farli magari anche meglio del passato, basta ai concorsi con carta e penna” ha detto il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, durante la presentazione della Relazione 2020 del CNEL sulla qualità dei servizi statali a livello locale e nazionale.

Domani (31 marzo)nel Decreto Covid verrà ufficializzata questa scelta, frutto di un lungo confronto con il Cts per “ridare la speranza a decine di migliaia, se non centinaia di migliaia, di giovani che attraverso un concorso possono entrare nella Pa (comuni, province, regioni, istituzioni centrali dello Stato)”.

Vediamo le novità in sintesi.

Concorsi Pubblici 2021: le nuove regole

Dal 31 marzo i concorsi pubblici verranno svolti in completa sicurezza per i candidati, per i commissari e il personale coinvolto. Come dichiarato dal Ministro Brunetta, è stato raggiunto l’accordo con il Comitato Tecnico Scientifico sul protocollo per la ripresa.

Ecco le principali disposizioni:

concorsi in presenza da organizzare su base regionale o provinciale per limitare gli spostamenti;

per limitare gli spostamenti; scaglionamento degli orari di presentazione per evitare assembramenti in prossimità e all’interno dell’area concorsuale;

per evitare assembramenti in prossimità e all’interno dell’area concorsuale; prove pratiche in spazi aperti (se possibile);

(se possibile); tampone rapido o molecolare da effettuare nelle 48 ore precedenti;

da effettuare nelle 48 ore precedenti; in sede d’esame indossare la mascherina Ffp2 ;

; a ogni candidato verrà garantita un’area di 4,5 metri quadri e un distanziamento a 2,25 metri.

I candidati con sintomatologie riconducibili al Covid-19 (ad esempio febbre, difficoltà respiratoria, tosse, perdita di olfatto e gusto) non possono presentarsi alla prova.

All’ingresso di ogni aula verrà misurata la temperatura.

Fonte: Corriere.it







