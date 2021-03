Esame Commercialista 2021, confermata la prova orale: cosa sapere e come fare domanda

L’Ordinanza Ministeriale n.63 del 21-01-2021, firmata dal Ministro uscente Gaetano Manfredi, ha stabilito le date della prima e della seconda sessione dell’Esame Commercialista, dell’Esame esperto contabile e dell’Esame revisore contabile in riferimento al 2021.

Le modalità di svolgimento invece sono state ufficializzate con il decreto ministeriale 238 del 26 febbraio 2021: prova orale in collegamento da remoto.

La prima sessione di esami è fissata al 16 giugno, con scadenza delle domande il 25 maggio. La seconda invece al 17 novembre con termine per fare domanda al 19 ottobre.

Vediamo assieme tutte le informazioni sull’esame di abilitazione 2021.

Nei mesi di giugno e di novembre 2021 si terranno le sessioni dell’Esame di Stato commercialisti, esperti contabili e revisori legali.

In particolare, per la sezione A dell’albo:

Per la sezione B:

Art. 139/2005 riferimento sezioni A e B dell’albo

Come ufficializzato dal Ministero dell’Università e della Ricerca con il DM 238 del 26 febbraio 2021, la prima e la seconda sessione dell’esame di stato si svolgeranno in collegamento da remoto e con una sola prova orale.

La prova deve vertere su tutte le materie previste dalle normative di riferimento.

Ciascun candidato può scegliere una sola sede tra quelle elencate:

La domanda di partecipazione deve essere presentata presso la segreteria dell’Università o dell’Istituto scelto entro il:

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

I candidati che hanno scelto la prima sessione, se impossibilitati a partecipare alle prove, possono presentarsi alla seconda producendo una nuova istanza.

Per la preparazione consigliamo il seguente kit:

Claudio Orsi,

Maggioli Editore

2021,

Il kit è composto dai seguenti volumi:› Manuale praticoUn testo completo e aggiornato che, per schematicità dell’esposizione e qualità dei contenuti, è particolarmente adatto per chi deve affrontare l’esame di Stato per l’abilitazione professionale. Il “Manuale” è un efficace...