Nuovo Decreto covid dopo Pasqua: niente zone gialle, scuola aperta. Cosa cambia dal 7 aprile

Niente zone gialle fino al 30 aprile: questa la novità che emerge dall’orientamento della cabina di regia sul nuovo decreto Covid dopo pasqua. Saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancioni e rosse.

Allo studio del governo il nuovo covid Decreto dopo Pasqua con la proroga delle misure e restrizioni già in vigore fino al 6 aprile. Le decisioni definitive sono state prese dopo un’analisi attenta dell’andamento dei contagi di queste settimane, e in questo contesto sarà di estrema importanza la cabina di regia che è tenuta oggi 26 marzo.

Il premier Draghi ha parlato in una conferenza stampa oggi 26 marzo dalle ore 14, ma solo per rispondere alle domande dei giornalisti su tre temi: consiglio europeo, vaccini e misure covid dopo la cabina di regia.

La scuola aprirà “Fino alla prima media, e il ministro Bianchi sta lavorando perchè questa apertura avvenga”, ha detto Draghi.

“Le decisioni prese nell’ultima cabina di regia hanno portato a una diminuzione nel tasso di crescita dei contagi, addiruttura una diminuzione. Il resto rimane molto critico, però la volontà complessiva è che se ci fosse stato uno spazio lo avremmo utilizzato per la scuola. Aprire ulteriormente aumenterebbe le forme di contagio”. Ha continuato il premier. “I contagi aumentano con le attività collaterali alla scuola, ad esempio i trasporti”.

Gli altri provvedimenti restano fermi. Perchè, a quanto spiegato il premier “La scuola è un punto di contagio limitato solo in presenza di altre restrizioni. Ciò che è fonte di contagio è tutto ciò che avviene attorno alla scuola, quindi più si alza l’attività scolastica più aumentano le possibilità di contagio”.

Le misure restrittive oggi in vigore restano fino a fine mese duqnue. L’unica novità riguarda il ritorno in classe fino alla prima media anche in zona rossa. Per il resto confermate tutte le restrizioni.

Il nuovo provvedimento arriverà entro la prossima settimana a ridosso della scadenze di regole e divieti validi fino a dopo Pasquetta. La proroga della stretta anti contagi (che forse sarà valida forse all’11 aprile) è una delle ipotesi sul banco nella strategia di contenimento alla diffusione della pandemia. L’esecutivo Draghi è al lavoro istruttorio è già iniziato e il nuovo decreto legge dovrebbe arrivare entro il 4 aprile.

Le nuove misure potrebbero riguardare una proroga delle regole inserite nell’attuale Decreto Covid, ma le ipotesi in campo sono diverse.

Il premier Draghi aveva d’altronde già annunciato il 24 marzo al Senato, nel corso delle comunicazioni in vista del Consiglio Ue, l’intenzione di riaprire le scuole passata Pasquetta, almeno alcune: “Mentre la campagna di vaccinazione prosegue è bene cominciare a pensare e a pianificare le riaperture. Noi stiamo guardando attentamente i dati sui contagi ma, se la situazione epidemiologica lo permette, cominceremo a riaprire la scuola in primis. E cominceremo a riaprire le scuole primarie e la scuola dell’infanzia anche nelle zone rosse allo scadere delle attuali restrizioni, ovvero speriamo, subito dopo Pasqua”, ha annunciato.

La scuola dunque potrebbe essere l’unica a beneficiare delle prime aperture.

Riapertura scuole dopo Pasqua

Asili nidi, elementari e prima media aperte anche in zona rossa dopo Pasqua. Questa la decisione della cabina di regia avvenuta nella tarda mattinata del 26 marzo.

Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione, avrebbe già in mente il piano per le riaperture scuola, anche nelle zone rosse. Il giorno del rientro in aula, tutti gli studenti, compresi i bambini di nidi e materne, dovranno fare un tampone rapido. Il test sarà ripetuto ciclicamente, ogni settimana. In caso di positività, tutta la classe dovrà fare un tampone molecolare. “Lavoriamo giorno e notte per poter riaprire”, ha assicurato Bianchi.

Il nuovo decreto dopo Pasqua

Come anticipato, dovremmo contare sull’arrivo del nuovo provvedimento anti-contagio entro la prossima settimana. L’impianto resta pressochè identico al precedente provvedimento anti-covid, con il sistema di colori a fare da cornice, senza però zone gialle. Dunque a farla da padrone saranno ancora il rosso e l’arancione.

Il colore giallo verrà quindi lasciato chiuso nel cassetto fino al 30 aprile. Ci sarà fino ad allora così un’Italia arancione e rossa per tutte le principali festività in arrivo: 25 aprile e 1° maggio. Bar e ristoranti, dunque, resteranno chiusi per tutto il mese di aprile.

Salta la riapertura di cinema, musei e teatri

Sembra ormai dato per assodato che la riapertura di cinema e teatri prevista per sabato 27 marzo slitterà ancora.

