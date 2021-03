Nuovo Decreto covid dopo Pasqua: ipotesi proroga delle misure. Cosa cambia dal 7 aprile

Allo studio del governo il nuovo covid Decreto dopo Pasqua con la proroga delle misure e restrizioni già in vigore fino al 6 aprile. Le decisioni definitive verranno prese dopo un’analisi attenta dell’andamento dei contagi di queste settimane, e in questo contesto sarà di estrema importanza la cabina di regia, che si terrà domani (26 marzo).

Il nuovo provvedimento arriverà entro la prossima settimana a ridosso della scadenze di regole e divieti validi fino a dopo Pasquetta. La proroga della stretta anti contagi (che forse sarà valida forse all’11 aprile) è una delle ipotesi sul banco nella strategia di contenimento alla diffusione della pandemia. L’esecutivo Draghi è al lavoro istruttorio è già iniziato e il nuovo decreto legge dovrebbe arrivare entro il 4 aprile.

Le nuove misure potrebbero riguardare una proroga delle regole inserite nell’attuale Decreto Covid, ma le ipotesi in campo sono diverse.

Il premier Draghi aveva annunciato il 24 marzo al Senato, nel corso delle comunicazioni in vista del Consiglio Ue, l’intenzione di riaprire le scuole passata Pasquetta, almeno alcune: “Mentre la campagna di vaccinazione prosegue è bene cominciare a pensare e a pianificare le riaperture. Noi stiamo guardando attentamente i dati sui contagi ma, se la situazione epidemiologica lo permette, cominceremo a riaprire la scuola in primis. E cominceremo a riaprire le scuole primarie e la scuola dell’infanzia anche nelle zone rosse allo scadere delle attuali restrizioni, ovvero speriamo, subito dopo Pasqua”, ha annunciato.

La scuola dunque potrebbe essere l’unica a beneficiare delle prime aperture.

Riapertura scuole dopo Pasqua

Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione, avrebbe già in mente il piano per le riaperture scuola, anche nelle zone rosse. Il giorno del rientro in aula, tutti gli studenti, compresi i bambini di nidi e materne, dovranno fare un tampone rapido. Il test sarà ripetuto ciclicamente, ogni settimana. In caso di positività, tutta la classe dovrà fare un tampone molecolare. “Lavoriamo giorno e notte per poter riaprire”, ha assicurato Bianchi.

Il nuovo decreto dopo Pasqua: ipotesi allo studio

Come anticipato, dovremmo contare sull’arrivo del nuovo provvedimento anti-contagio entro la prossima settimana. È probabile che il nuovo decreto legge non si limiterà a prorogare quello oggi in vigore. L’impianto dovrebbe restare pressochè lo stesso, con il sistema di colori a fare da cornice. Potrebbe esserci però l’intenzione di allentare un po’ le restrizioni qualora l’andamento dei contagi rallentasse.

La seconda ipotesi in campo potrebbe essere invece quella di lasciare chiuso nel cassetto ancora un po’ il giallo, almeno fino a dopo il 1° maggio. Ci sarebbe così un’Italia arancione e rossa per tutte le principali festività in arrivo: 25 aprile e 1° maggio. Bar e ristoranti, dunque, resterebbero chiusi per tutto il mese di aprile.

La mini-proroga delle misure potrebbe quindi essere portata avanti o fino all’11 aprile o addirittura fino al 3 maggio.

La linea del rigore è portata avanti dal ministro della Salute Speranza, che vorrebbe appunto escludere del tutto le zone gialle ancora per un po’. Mentre Lega e Forza Italia sono preoccupate dagli effetti che potrebbe portare una chiusura dei locali prolungata, come appunto avviene in zona rossa e arancione.

Salta la riapertura di cinema, musei e teatri

Sembra ormai dato per assodato che la riapertura di cinema e teatri prevista per sabato 27 marzo slitterà ancora.

(articolo in aggiornamento)







