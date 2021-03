Il giorno di Dante: l’Italia unita per celebrare il Somma Poeta

I versi di Dante salgono al Colle del Quirinale con Roberto Benigni che, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del ministro della Cultura, Dario Franceschini, leggerà il XXV canto del Paradiso. Succede oggi il 25 marzo, in diretta su Rai1 alle 19.10.

Un evento centrale della seconda edizione del Dantedì (istituita dalla presidenza del Consiglio), che ricorre a 700 anni dalla morte del Sommo Poeta raccontato in tutti i modi possibili e inimmaginabili con oltre 500 eventi in 5 continenti, riscoperto attraverso un nuovo viaggio nei luoghi della sua vita, e rivissuto soprattutto attraverso le voci del passato e del presente di grandi attori e interpreti della ‘Divina Commedia’ , da Vittorio Gassman a Carmelo Bene.

Il 25 marzo è la data che i dantisti riconoscono come l’inizio del viaggio che il Poeta descrive in versi letterari nella “Divina Commedia”. Una traversata che cominciava il 25 marzo del 1300, quando il Poeta, accompagnato dalla guida di Virgilio, attraversava partendo salla selva oscura, i gironi di inferno, purgatorio e paradiso.

Un giorno di una valenza simbolica amplificata, perchè cade in occasione del settimo centenario della morte del padre della lingua italiana.

“Una giornata per ricordare in tutta Italia e nel mondo il genio di Dante con moltissime iniziative che vedranno un forte coinvolgimento delle scuole, degli studenti e delle istituzioni culturali. Dante ricorda molte cose che ci tengono insieme: Dante è l’unità del Paese, Dante è la lingua italiana, Dante è l’idea stessa di Italia”, ha affermato il ministro della Cultura Franceschini.

Gli eventi celebrativi del Dantedì

Tra i vari eventi celebrativi del giorno dedicato al Sommo Poeta ne ricordiamo alcuni:

Benigni legge il XXV canto del Paradiso

In diretta su RaiUno questa sera alle ore 19,10 alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del ministro della Cultura, Dario Franceschini, Roberto Benigni legge il XXV Canto del Paradiso nel Salone dei Corazzieri al Quirinale.

Documentario Dante e il Potere, con lezione di Alessandro Berbero

Su Rai1, terminata la diretta dal Quirinale, verrà trasmesso in terza serata il documentario “Dante e il potere” con una lezione del professor Alessandro Barbero nel Complesso monumentale di Santa Croce, a Firenze.

Rai Scuola con lezioni dedicate

Rai Scuola, dal 25 marzo propone le 11 lezioni di “Enciclopedia infinita. Dante e la Divina Commedia” (alle 11 e in replica alle 15, alle 19, alle 23 e alle 3) realizzata dalla Società Dante Alighieri. Sul sito di Rai Scuola verranno pubblicate 8 Lezioni del corso “Per una lettura interattiva della Commedia: Dante poeta-giudice del mondo terreno” realizzato dalla Fondazione “I Lincei per la Scuola” e 4 Lezioni realizzate dalla Scuola dell’Accademia della Crusca.

