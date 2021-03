Concorso avvocati Inps: individuata sede e società per la predisposizione dei quiz

Con due determinazioni pubblicate il 16 marzo e il 19 marzo, l’Inps rende nota l’aggiudicazione del servizio di locazione temporanea di locali nel territorio di Roma e del servizio per l’espletamento delle attività relative alle prove del Concorso 15 avvocati Inps.

Vediamo assieme le novità.

Concorso avvocati Inps: Fiera di Roma e Selexi

Negli scorsi mesi l’Inps ha avviato due indagini di mercato per la ricerca di una struttura a Roma adatta ad accogliere tutti i candidati durante la selezione e di una società che si occupi della predisposizione dei quesiti.

Con la determinazione pubblicata il 16 marzo è stata resa nota l’aggiudicazione del servizio di “Locazione temporanea di locali arredati e attrezzati nel territorio comunale di Roma” alla Società Fiera di Roma S.r.l di via Portuense 1645/16 per un importo di 156.960,00 € + iva.

Individuata anche la società che predisporrà i test per il Concorso avvocati Inps. La determina del 19 marzo infatti dispone l’affidamento del servizio alla Società SELEXI S.r.l. per un importo di 148.482,00 € + iva.

Preselezione concorso avvocati Inps: come si svolge

Sono 8.645 le domande ricevute quindi dovrebbe essere confermata a breve la preselezione.

Come previsto dall’art. 5 del bando infatti: “Nell’eventualità in cui pervenga un numero di domande di partecipazione superiore a 600, al fine di assicurare l’efficacia e la celerità della procedura selettiva, l’INPS effettuerà una preselezione dei candidati”.

La prova consisterà in un massimo di 100 quiz a risposta multipla sulle seguenti discipline:

10% su diritto costituzionale e diritto dell’Unione Europea;

15% su diritto amministrativo;

30% su diritto e procedura penale;

30% su diritto civile e procedura civile;

15% su diritto del lavoro e legislazione sociale.

Saranno 4 le opzioni di risposta ma una sola corretta.

Nei precedenti concorsi Inps non è stata resa disponibile la banca dati prima della prova. Per questa procedura, al momento, non abbiamo indicazioni ufficiali in merito.

Il diario delle prove verrà reso noto nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021.

Per la preparazione consigliamo:

Concorso 15 Avvocati INPS (G.U. 27 novembre 2020, n. 93) - Prova preselettiva Luigi Tramontano, Rocchina Staiano, 2020, Maggioli Editore 2020, Il volume è un utilissimo strumento di preparazione alla prova preselettiva del concorso indetto dall’Inps per l’assunzione a tempo indeterminato di 15 professionisti dell’area legale, avvocati di I livello, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2020, n. 93. I posti saranno...









© RIPRODUZIONE RISERVATA