Concorsi Ministero della Giustizia: dal Recovery Plan oltre 20mila posti nei prossimi anni

Si stringono i tempi per il nostro Paese per la presentazione alla Commissione Europea del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Recovery Plan italiano. Tra le riforme più importanti volute dal premier Mario Draghi e che fanno parte del suo programma di governo, spiccano la riforma della Pubblica Amministrazione e quella della Giustizia, entrambe prevedono l’utilizzo dei fondi del PNRR e per la Giustizia in particolare sono previsti progetti per oltre 3 miliardi di euro. I progetti per la Giustizia riprendono le proposte inizialmente presentate dal precedente ministro Bonafede nella Relazione del Ministro sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2020, proposte che vedevano oltre 20.000 assunzioni in ballo, 10.000 già nel 2021. Ecco perché possiamo aspettarci già nei prossimi mesi nuovi concorsi per il Ministero della Giustizia.

Ai progetti del Recovery Plan si aggiungono anche le assunzioni previste dalla Legge di Bilancio 2021, che prevede assunzioni a tempo indeterminato di:

330 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi;

vincitori di concorsi già banditi; 3000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria;

di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria; 200 unità di personale del comparto funzioni centrali per il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;

di personale del comparto funzioni centrali per il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria; 80 unità di personale del comparto funzioni centrali per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Previste dalla Legge di Bilancio anche l’assunzione a tempo determinato di 1080 unità di personale amministrativo non dirigenziale da impiegare nelle attività di eliminazione dell’arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna.

Concorsi Ministero della Giustizia: le assunzioni del Recovery Plan

Degli oltre 3 miliardi di euro dei quali si è parlato in precedenza, 2.3 miliardi sono destinati ad assunzioni a tempo determinato dedicate in larga parte al rafforzamento e alla riqualificazione del cd. “Ufficio per il processo”, un modello organizzativo di cui ha parlato anche la Ministra della Giustizia Marta Cartabia durante l’audizione alla Camera nella quale venivano illustrate le linee programmatiche del Ministero.

Si tratta quindi delle seguenti assunzioni a tempo determinato:

16.000 addetti all’Ufficio per il processo;

addetti all’Ufficio per il processo; 2.000 magistrati onorari aggregati;

magistrati onorari aggregati; 4.200 unità tra operatori di cancelleria e profili tecnici.

Scopo dei progetti è l’assorbimento dell’arretrato entro il 2026, motivo per cui le assunzioni sono a tempo determinato.

In base all’approvazione dei progetti sia da parte del Parlamento italiano che della Commissione Europea, le prime 10.000 assunzioni potrebbero scattare già nel 2021. Si attendono quindi aggiornamenti sui Concorsi per il Ministero della Giustizia, anche per le assunzioni previste dalla Legge di Bilancio.







