Concorsi Comune Genova 2021, nuove assunzioni in arrivo: approvato il piano dei fabbisogni

La Giunta del Comune di Genova ha approvato la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 e il piano annuale 2021 per assunzioni e nuovi concorsi Comune Genova.

Le assunzioni a tempo indeterminato, da avviare tramite lo scorrimento delle graduatorie già esistenti e, se non presenti per uno specifico profilo o se esaurite, l’indizione di nuove procedure concorsuali, saranno:

454 per il 2021;

per il 2021; 250 per il 2022;

per il 2022; 200 per il 2023.

Nei prossimi paragrafi analizziamo la questione nel dettaglio.

Assunzioni e concorsi Comune Genova 2021: il fabbisogno

La giunta comunale, su proposta dell’assessore al Personale Giorgio Viale e del direttore generale Pasquale Criscuolo, ha approvato la programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale.

“Il nuovo piano – spiega l’assessore al personale Viale – oltre a garantire un efficace turnover con chi è andato o sta per andare in pensione, consentirà l’innesto di nuove professionalità, di implementare alcuni settori dove l’emergenza Covid-19 ha reso necessario l’aumento dell’organico, e di inserire ulteriori giovani che stanno già portando, con i mille nuovi ingressi degli ultimi due anni, nuovo impulso ed entusiasmo all’interno della macchina pubblica”.

E ancora: “Il piano assunzionale infatti è calibrato anche sulle rinnovate esigenze della pubblica amministrazione, sullo snellimento dei processi, sulla semplificazione e per avere una pianta organica sempre al passo con i tempi”.

Assunzioni e concorsi Comune Genova 2021: i profili richiesti

Quest’anno le assunzioni a tempo indeterminato saranno 454 e andranno a incrementare i dipendenti nell’Ente per un totale complessivo di 5.146 unità.

Verranno assunti tramite lo scorrimento delle graduatorie di precedenti concorsi indetti dall’Ente:

agenti di Polizia Locale ;

; insegnanti della scuola d’infanzia ;

; assistenti asilo nido ;

; assistenti sociali ;

; funzionari servizi tecnici, servizi socio educativi e di Polizia Locale.

In aggiunta al personale di front office, al personale scolastico, agli agenti di polizia, agli addetti alla cultura, verranno assunti anche 30 ingegneri e architetti e 35 geometri e tecnici informatici.

Esaurite le graduatorie degli idonei verranno avviati nuovi concorsi.

Le assunzioni non terminano nel 2021: nel piano dei fabbisogni di personale è riportata la necessità per il triennio. Sono previste infatti 250 assunzioni per il 2022 e 200 per il 2023.