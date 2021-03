Covid: la nuova mappa dei colori delle Regioni dal 22 marzo 2021

Scompare il bianco dell’unica isola felice nel nuovo cambio per i colori delle Regioni da lunedì 22 marzo 2021, a seguito del consueto monitoraggio della cabina di regia per i contagi covid, che da tempo si tiene di venerdì, e della conseguente ordinanza ministeriale.

Dieci regioni in Italia sono ad alto rischio Covid, come sottolinea la bozza del monitoraggio della cabina di regia Iss-ministero della Salute relativa alla settimana dall’8 al 14 marzo. “Dieci Regioni, stesso numero della settimana precedente, hanno un livello di rischio alto“, si legge. Si tratta di Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria. “Si conferma per la settima settimana consecutiva un peggioramento nel livello generale del rischio”.

E mentre la tarantella di colori non smette di suonare per il Paese, il confermato ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza del 19 marzo 2021 con cui appunto mette nero su bianco la nuova colorazione dell’Italia.

L’Italia tutta si colora di rosso e arancione, con la nuova ordinanza: da lunedì 22 marzo la Sardegna non sarà più bianca, ma diventa color arancio. Il Molise lascia il rosso per l’arancione e la Campania resta invece rossa.

Tinte scure per un’Italia stretta ancora forte nella morsa dei contagi covid. E’ ancora in deciso aumento l’incidenza delle infezioni da virus SarsCoV2, mentre l’indice di contagio Rt rimane stabile all’1,6, secondo i dati del monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) relativi al periodo compreso fra il 12 e il 18 marzo.

Da lunedì 22 marzo lo scenario del Paese è questo:

nell’ area bianca: nessuna Regione;

l’ area gialla scompare per tutta la durata del nuovo decreto covid;

per tutta la durata del nuovo decreto covid; nell’ area arancione : Basilicata, provincia autonoma di Bolzano, Sicilia, Valle d’Aosta, Liguria, Calabria, Abruzzo, Umbria, Toscana, Molise, Sardegna;

: Basilicata, provincia autonoma di Bolzano, Sicilia, Valle d’Aosta, Liguria, Calabria, Abruzzo, Umbria, Toscana, Molise, Sardegna; nell’area rossa: Provincia autonoma di Trento, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Puglia, Campania.

Ecco la nuova mappa dei colori delle Regioni italiane da lunedì 22 marzo.

Regioni in zona bianca dal 22 marzo 2021

Brutte notizie per l’unica isola felice fino ad ora. La Sardegna perde il colore bianco e passa all’arancione. Con questo cambia quindi da lunedì 22 marzo nessuna Regione d’Italia sarà inserita in questa colorazione.

Ricordiamo tutti i requisiti per la zona bianca: per ambire a questo candido colore bisogna avere un Rt inferiore a 1 e un’incidenza settimanale della malattia inferiore a 50 casi per 100mila abitanti nella settimana.

Ogni attività può riaprire, ma ci sono comunque limiti e regole anche per le regioni bianche.

Regioni in zona gialla dal 22 marzo 2021

L’amara sopresa è che la zona gialla è di fatto sospesa. Il nuovo decreto legge approvato dall’esecutivo Draghi ha stabilito che tutte le regioni gialle sono diventate in automatico arancioni da lunedì 15. Risultato: nessuna regione è gialla.

Regioni in zona arancione dal 22 marzo 2021

In fascia arancione dal 22 marzo troviamo 11 regioni:

Basilicata,

provincia autonoma di Bolzano,

Sicilia,

Valle d’Aosta,

Liguria,

Calabria,

Abruzzo,

Umbria,

Toscana,

Molise,

Sardegna

Regioni in zona rossa dal 22 marzo

Le altre 10 Regioni restano invece di color rosso fuoco.

Provincia autonoma di Trento,

Lombardia,

Emilia-Romagna,

Piemonte,

Veneto,

Friuli Venezia Giulia,

Lazio,

Marche,

Puglia,

Campania.

Le restrizioni covid fino al 6 aprile

Italia tutta rossa dal 3 al 5 aprile

Dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta. Si potrà comunque far visita a parenti e amici una volta al giorno se all’interno della stessa regione.

Nello specifico il testo del decreto indica che: nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite per la zona rossa. Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento per le visite a parenti e amici:

una volta al giorno,

fra le ore 5 e le ore 22,

nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi,

oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Scompare il giallo dal 15 marzo al 2 aprile

Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni i cui territori si collocano in zona gialla si applicano le misure stabilite dai provvedimenti per la zona arancione. In pratica in questo arco temporale le regioni gialle si traformano in arancioni.

Scatta il rosso con 250 contagi ogni 100 mila abitanti

Le regioni con incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti diventano regioni rosse. In pratica al raggiungimento di questa soglia di contagi scatta il lockdown automatico.

Limiti a visite a parenti e amici

Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata:

una volta al giorno,

in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22,

nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

Coprifuoco dalle 22 alle 5

Il coprifuoco resterà invariato: tra le 22 e le 5,ad eccezioni di motivi di lavoro, di salute o urgenze, da giustificare esibendo il modulo di autodichiarazione.

Spostamenti e obbligo di autocertificazione

Rimane in vigore il divieto di spostamento tra le regioni. E’ possibile spostarsi dalla regione di residenza solo per motivi:

di lavoro,

di salute

per urgenze e necessità particolare.

Questi spostamenti devono però essere giustificati compilando ed esibendo l’autocertificazione

Regole per ristoranti e bar

Ancora uno sforzo è richiesto per gli esercizi commerciali, negozi, bar e ristoranti:

in zona arancione e zona rossa, bar e ristoranti restano chiusi,

resta consentito l’asporto fino alle 22 (fino alle 18 per i bar), ma il consumo sul posto o nelle vicinanze è vietato,

consegna a domicilio senza limiti di orario.

Divieto spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo

Ricordiamo inoltre che il Governo Draghi ha prorogato il divieto di circolazione tra Regioni fino al 27 marzo. Lo stop riguarda anche le regioni gialle.

