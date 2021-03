Preselettiva Concorso Arpal Puglia: rinviate le date per profili a tempo determinato

Rinviato lo svolgimento delle prove preselettive del Concorso Arpal Puglia per i profili a tempo determinato. Le date fissate al PalaFlorio di Bari verranno ricalendarizzate (qui l’avviso). Più precisamente:

Atteso il nuovo diario anche per i profili a tempo indeterminato. Nei prossimi paragrafi vediamo come è strutturata la preselezione.

Le prove preselettive del Concorso Arpal Puglia si sarebbero dovute svolgere dal 28 al 30 ottobre e dal 9 al 25 novembre 2020, rispettivamente per il personale a tempo determinato e indeterminato. L’aumento dei contagi ha portato l’Amministrazione a disporre una nuova programmazione.

Per coprire 1.129 posti sono state presentate 57.092 domande, delle quali:

La prova preselettiva del concorso Arpal Puglia consiste in un test “a valenza attitudinale sulle materie specifiche dei posti a concorso“.

Nello specifico ci sono 30 quesiti a risposta multipla, con 3 domande di riserva, da svolgere in 30 minuti, con l’aggiunta di ulteriori 3 minuti, uno per ogni domanda di riserva.

Il punteggio è così assegnato:

Per la preparazione consigliamo:

Rocchina Staiano (a cura di),

Maggioli Editore

2020,

Il volume costituisce un utilissimo strumento di preparazione per le prove di selezione previste dai bandi di concorso per tutti i profili  (Cat. C e D), indetti dall’ARPAL Puglia. Le prove previste sono le seguenti:- prova preselettiva (comune a tutti i profili) test a valenza...