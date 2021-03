Passaporto Covid UE: come funziona il “Certificato Verde” per viaggiare in Europa

La Commissione Europea ha presentato, nella giornata del 17 marzo, una proposta per istituire un “Digital Green Certificate”, un Certificato Verde Digitale che possa garantire la libera circolazione di passeggeri all’interno dell’Unione Europea. Non esattamente un Passaporto Covid UE quindi, ma un attestato, rilasciato dalle autorità sanitarie di ogni Stato membro e riconosciuto da tutti gli altri Paesi.

La misura si è resa necessaria per poter revocare in maniera coordinata le restrizioni alla libera circolazione attualmente in vigore, e non imporre più l’obbligo di quarantena ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea.

Come funzionerà quindi questo Certificato Verde? Chi potrà rilasciarlo? Lo vediamo nei paragrafi seguenti.

Il Certificato Verde Digitale servirà ad attestare che chi ne è in possesso è in qualche modo tutelato contro il contagio da Covid-19. Potranno infatti richiederlo i cittadini che:

Non solo un passaporto vaccinale quindi ma una certificazione che attesti che chi sta viaggiando non è in pericolo o non ha contratto il virus. Si parla di Certificato Digitale perché potrà essere salvato sul proprio smartphone e sarà corredato da un QR Code che conterrà tutte le informazioni essenziali del viaggiatore. Le autorità che rilasceranno il certificato avranno una speciale firma digitale che potrà essere riconosciuta da chi effettuerà i controlli, per verificarne l’autenticità. Sarà ovviamente disponibile anche in forma cartacea.

A Digital Green Certificate offers an EU-wide solution to ensure people can travel safely and with minimum restrictions in the EU this summer.

Our goal is to make it an easy-to use, secure and non-discriminatory tool to facilitate free movement.

How will it work? ↓

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) March 18, 2021