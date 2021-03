Come è cambiata la comunicazione e come cambierà nei prossimi 20 anni

Un tempo era la carta oggi il web. E anche il web ha subito e sta andando incontro a una trasformazione radicale. Ciò che ieri era attuale oggi non lo è più. Il modo di comunicare, l’audience a cui rivolgersi, l’inarrestabile innovazione tecnologica.

E’ il caso di dirlo: la comunicazione è cambiata in modo epocale e cambierà ancora da qui a 20 anni.

Quale sarà il suo futuro e come possiamo adattarci? Il webinar “La comunicazione: come è cambiata e come cambierà i prossimi 20 anni“, su Zoom e in diretta Facebook, è pronto a discutere degli scenari presenti e futuri a cui stiamo andando incontro.

Un incontro organizzato da Centro Studi San Benedetto, Associazione PONTENUOVO e Essere Liberaliche, si svolgerà virtualmente attraverso la piattaforma Zoom giovedì 8 aprile 2021 alle ore 20:30, e che potrà essere seguito anche in diretta su questa pagina Facebook.

Introduce Paola Vilardi, presidente Centro Studi Tommaso Moro e modera l’incontro Marco Nicolai, presidente Centro Studi San Benedetto.

Come seguire il webinar su Zoom

Istruzioni di accesso alla piattaforma Zoom per seguire l’incontro gratuito:

clicca qui per scaricare e installare l’applicazione Zoom;

alle ore 20:30 dell’8 aprile accedere all’incontro dal pulsante sottostante “Partecipa al webinar“;

si aprirà una pagina web che vi invita ad aprire Zoom: acconsentire;

se richiesto, inserire la propria email ed il proprio nome e premere su Entra nel webinar;

attendere l’inizio dell’incontro.

Per info e dettagli consultare il sito www.centrostudisanbenedetto.it







