Fisco e riscossione: tutte le novità del Decreto sostegno

Dopo il via libera al decreto che ha previsto le nuove restrizioni in tutta Italia per frenare la risalita dei contagi a causa del COVID-19, si attende adesso il provvedimento con i nuovi sostegni all’economia e alle imprese, con novità anche per fisco e riscossione. Verranno utilizzate tutte le risorse sbloccate con lo scostamento di bilancio di gennaio pari a 32 miliardi, ma le problematiche legate alle vaccinazioni potrebbero prefigurare nuovi interventi da finanziare con un ulteriore scostamento da varare con il DEF di aprile.

Molte le misure previste, diversi saranno gli aiuti alle imprese e ai lavoratori per le attività costrette a fermarsi a causa delle misure restrittive.

Le risorse impegnate potrebbero interessare una platea più ampia rispetto ai precedenti provvedimenti. Oltre al prolungamento della CIG, ci sarà un maggiore finanziamento degli strumenti di contrasto alla povertà, previsti nuovi aiuti alle famiglie, lavoratori e imprese, nuove tranche di indennizzi (ristori diretti) alle attività economiche (Partite Iva e imprese) basate sulla perdita di fatturato, previsti anche il rinnovo degli ammortizzatori sociali per le aziende, proroga del blocco ai licenziamenti. Previsto un nuovo slittamento per la ripresa della riscossione e una nuova rottamazione delle cartelle.

Decreto Sostegno: contributi a fondo perduto

L’orientamento sui sostegni alle attività economiche danneggiate dalle ripetute interruzioni delle attività, è quello di prevedere interventi per i danni economici effettivamente subiti, prendendo come riferimento un’intera annualità e non singole mensilità.

Il sussidio potrebbe dunque essere calibrato sul confronto annuo 2019-2020 dei ricavi, con diritto al ristoro economico per imprese e partite Iva che hanno registrato una perdita di fatturato 2020 pari ad almeno un terzo.

Gli indennizzi sono rivolti ad una ampia platea di attività superando la classificazione dei codici ATECO. In base alle nuove ipotesi, le percentuali da applicare alla perdita annua di fatturato potrebbero salire da quattro (previste nella bozza) a cinque, per scaglioni di fatturato 2019 da 100mila a 10 milioni di euro come di seguito indicato:

30% per chi fatturava fino a 100mila euro;

25% per chi fatturava fino a 400mila euro;

20% per chi fatturava fino a 1 milione di euro;

15% per chi fatturava fino a 5 milioni di euro;

10% per chi fatturava fino a 10 milioni di euro.

Gli anni da confrontare, dovrebbero essere il 2019 e il 2020, e le sopra indicate percentuali si dovrebbero utilizzare come moltiplicatori della differenza del fatturato che deriva dal confronto delle due annualità.

Anche per alcuni settori più penalizzati, come la filiera dello sci, potrebbe essere previsto uno stanziamento a parte, oltre ai ristori senza codice Ateco.

Nel Decreto “Sostegni” dovrebbe trovare posto anche una nuova indennità Covid, erogata dall’Inps, per i lavoratori del turismo e spettacolo.

Dovrebbe essere riconosciuto un contributo a fondo perduto per i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione titolari di partita Iva, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, il cui ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2021 sia inferiore ai due terzi di quello relativo al medesimo periodo del 2019.

Il beneficio ha un importo massimo di 150.000 euro, e non può essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche, e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Fisco e riscossione: le novità fiscali del Decreto Sostegno

Sul fronte fisco e riscossione, si parte dallo stop della riscossione di inizio marzo annunciato con il comunicato stampa del 27 febbraio dell’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che per consentire ai contribuenti una maggiore flessibilità nei pagamenti, il D.L. 137/2020 (Decreto Ristori) aveva previsto per coloro che erano in regola con i versamenti delle rate del 2019, il differimento al 1° marzo 2021 del termine ultimo per pagare tutte le rate in scadenza nel 2020.

Altra data vicina che è stata rinviata, è quella relativa alla scadenza per il versamento della prima rata 2021 contenuta nel piano dei pagamenti accordato. In questo caso, la norma consentiva cinque giorni di tolleranza per effettuare il pagamento che poteva avvenire entro l’8 di marzo.

Relativamente alla riscossione, dovrebbe essere confermata la ripresa dell’invio delle cartelle dallo scorso primo marzo (diluita in un certo periodo di tempo), ma il blocco dei pagamenti fino alla fine di aprile. È anche previsto che fino al 30 aprile rimangono sospesi i pignoramenti di stipendi e pensioni.

Per le rate di rottamazione e saldo e stralcio che sono state sospese, dovranno essere definite le date di versamento, in particolare dovrebbe essere previsto fino al 31 luglio il termine di pagamento per le rate in scadenza nel 2020, per quelle in scadenza nel 2021 (con scadenza al 28 febbraio (1 marzo), 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio) si potrebbe attendere per il pagamento fino al 30 settembre 2021.

Si parla di un nuovo stralcio delle cartelle esattoriali, tema che vedrebbe coinvolte le cartelle dal 2000 al 2015, e secondo le ipotesi potrebbero essere automaticamente eliminate quelle con importi fino a 5mila euro comprensivi di sanzioni e interessi, oppure lo stralcio potrebbe riguardare anche somme più alte. In ogni caso dovrebbe riguardare tutti i carichi non riscossi dopo cinque anni dall’affidamento.

Trova spazio nella bozza del decreto “Sostegni”, anche la definizione agevolata degli avvisi bonari, rivolta alle partite Iva che, causa Covid, hanno perso più del 33% del volume d’affari nel 2020 rispetto al 2019.

Sempre sul tema fisco e riscossione, pare sia allo studio una nuova rottamazione a partire dal mese di giugno per le cartelle esattoriali di importo superiore ai 5.000 euro a partire dal 2015. Questa non sarà presente nel decreto di prossima emanazione.

Fisco e riscossione: rinvio delle scadenze fiscali

Il Ministero delle finanze, con un comunicato del 13 marzo scorso, ha annunciato che nel decreto “Sostegni”, sarà prevista la proroga dei termini per la conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019 e di quelli per la trasmissione telematica e la consegna della Certificazione Unica.

Il primo intervento accoglie le richieste degli operatori impegnati nella gestione dei numerosi adempimenti connessi alle misure straordinarie varate dal Governo per far fronte alla crisi economico-sociale causata dalla pandemia, questi avranno più tempo (3 mesi) per effettuare la conservazione delle fatture elettroniche del 2019.

Il rinvio tiene conto del fatto che l’adempimento costituisce una novità nel quadro delle scadenze fiscali, poiché l’obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati è stato introdotto a decorrere dalle operazioni effettuate il 1° gennaio 2019, ed è quindi la prima volta che occorre procedere alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel periodo d’imposta.

Un altro intervento che sarà inserito nel prossimo decreto, è la proroga 31 marzo dei termini di trasmissione telematica della Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate e della consegna della stessa agli interessati.

La medesima proroga al 31 marzo 2021 sarà prevista anche per l’invio da parte degli enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, eccetera) all’Agenzia delle Entrate dei dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata. A seguito di tale intervento la dichiarazione precompilata non sarà più resa disponibile dal 30 aprile bensì dal prossimo 10 maggio. Si ricorda infine che non sono previsti interventi relativi all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria (STS) adempimento scaduto lo scorso 8 febbraio.







