Esame avvocato, approvato il decreto per il doppio orale: tutte le novità

Venerdì il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge con le nuove modalità di svolgimento dell’Esame Avvocato 2020. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.62 del 13-03-2021 ed è in vigore dal 14 marzo.

Un successivo decreto verrà predisposto entro 30 giorni dalla pubblicazione del testo per indicare le nuove date di inizio delle prove scritte.

Ricordiamo infatti che si sarebbero dovute svolgere dal 13 al 15 aprile 2021, come stabilito con avviso nella Gazzetta Ufficiale n.98 del 18-12-2020 , ma il Ministero ha disposto la sospensione con una circolare alle Corti d’appello. Si tratta del secondo rinvio causato dalla pandemia da Covid-19.

Con l’approvazione del decreto, la prova scritta dell’esame di Stato avvocato 2020, consistente nella redazione di 2 pareri motivati, uno diritto civile e uno diritto penale, e di un atto giudiziario a scelta (tra diritto privato, diritto penale e diritto amministrativo), verrà sostituita da un doppio orale.

La modifica è necessaria per consentire uno svolgimento sicuro e senza rischio di assembramenti.

La prima prova orale si svolgerà in collegamento da remoto con una commissione diversa da quella insediata nella corte d’appello assegnata. Il candidato dovrà comunque recarsi negli uffici giudiziari di ogni distretto di Corte di appello o presso i locali dei consigli dell’Ordine degli avvocati e da lì svolgere l’esame con la commissione estratta. Invece la seconda prova orale è sostenuta in presenza, davanti alla sottocommissione.

Le due prove verranno svolte a distanza di almeno 30 giorni. La sede verrà scelta dalla commissione in base all’indirizzo di residenza del candidato e verrà comunicata almeno 20 giorni prima della data effettiva.

In caso di positività al Covid o di insorgenza di sintomatologie il candidato potrà richiedere una nuova data.

La prima prova orale «ha ad oggetto l’esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: materia regolata dal codice civile; materia regolata dal codice penale; diritto amministrativo».

La sottocommissione predisporrà 3 quesiti per la materia prescelta dal candidato. Ciascun quesito verrà inserito in una differente busta, che dovrà essere numerata e controfirmata dal Presidente. Il candidato dovrà rispondere unicamente al quesito inserito nella busta estratta.

La prova ha una durata di 1 ora. Nella prima mezz’ora, ovvero durante l’esame preliminare del quesito, il candidato potrà:

consultare i codici commentati con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato;

prendere appunti o fare schemi utilizzando i fogli messi a disposizione.

Negli ultimi 30 minuti si terrà la discussione. Raggiunta l’ora, calcolata dal momento della dettatura del quesito, la sottocommissione si ritirerà per determinare l’esito.

Il punteggio minimo per il superamento è fissato a 18 punti.

Seconda prova orale esame avvocato

La seconda prova ha una durata dai 45 ai 60 minuti e dovrà essere svolta a non meno di 30 giorni di distanza dalla prima.

I candidati dovranno dimostrare la conoscenza dell’ordinamento forense, dei diritti/doveri dell’avvocato e di determinati argomenti collegati alle 5 materie scelte dal candidato tra:

una tra diritto civile e diritto penale;

una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale;

3 tra diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico.

Le materie scelte per la seconda prova devono essere differenti da quelle della prima.

Gli idonei avranno un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti e, in almeno 5 materie, non inferiore a 18 punti.