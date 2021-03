Concorso Inps 165 informatici, rinviata la comunicazione sulle prove

Nella Gazzetta Ufficiale n.78 del 06-10-2020 è stato pubblicato un nuovo Concorso Inps informatici, con selezione per titoli ed esami, per 165 posti in area C e posizione economica C1.

Il concorso pubblico si rivolge a laureati in ingegneria, matematica e informatica. Gli interessati potevano inviare la domanda di partecipazione fino al 6 Novembre, termine stabilito anche per il possesso dei requisiti di accesso.

Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 marzo, è stato disposto un nuovo rinvio della comunicazione sulle prove, che avrebbe indicato le date e il luogo di svolgimento. Un aggiornamento sarà dato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2021.

Vediamo assieme tutte le principali informazioni in merito.

Concorso Inps 165 Informatici: requisiti di accesso

Il Concorso Inps per informatici porterà all’assunzione di 165 informatici su tutto il territorio nazionale, con un primo anno di permanenza alla Direzione centrale tecnologia, informatica e innovazione della Direzione generale.

Gli aspiranti candidati possono partecipare se in possesso dei seguenti requisiti:

laurea triennale in ingegneria dell’informazione (L8), scienze e tecnologie fisiche (L30), scienze e tecnologie informatiche (L31), scienze matematiche (L35), statistica (L41), oppure lauree equiparate o conseguite all’estero con apposito provvedimento di equivalenza;

in ingegneria dell’informazione (L8), scienze e tecnologie fisiche (L30), scienze e tecnologie informatiche (L31), scienze matematiche (L35), statistica (L41), oppure lauree equiparate o conseguite all’estero con apposito provvedimento di equivalenza; cittadinanza italiana, di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o appartenenza a una delle tipologlie previste dall’art. 38 D.Lgs. n.165/2001;

italiana, di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o appartenenza a una delle tipologlie previste dall’art. 38 D.Lgs. n.165/2001; idoneità fisica all’impiego ;

; godimento dei diritti civili e politici ;

; non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, non essere dichiarati decaduti da altro impiego pubblico o interdetti da pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;

non aver riportato condanne penali, non passate in giudicato, che impediscano la costituzione o la prosecuzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;

avere posizione regolare nei confronti degli obblighi militari laddove previsti.

Concorso Inps 165 Informatici: domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione deve essere compilata e inviata solamente in via telematica, con l’utilizzo di PIN Inps, SPID (Sistema Pubblico di Identita’ Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure CIE (carta identita’ elettronica).

Sul sito www.inps.it/nuovoportaleinps è presente il modulo per fare domanda che deve essere trasmesso entro le ore 16 del 6 Novembre 2020.

Al termine della compilazione il candidato deve stampare la domanda, firmarla e consegnarla il giorno delle prove.

Prove Concorso Inps 165 Informatici

Gli step della selezione del Concorso inps informatici è così strutturata:

prova preselettiva , attivata solo con un numero di domande superiore a 2500, consistente in una serie di quiz a risposta multipla psicoattitudinali, logica, lingua unglese, competenze informatiche e cultura generale;

, attivata solo con un numero di domande superiore a 2500, consistente in una serie di quiz a risposta multipla psicoattitudinali, logica, lingua unglese, competenze informatiche e cultura generale; prima prova scritta , una serie di quesiti a risposta multipla su architettura dei sistemi elaborativi e reti, metodologie DevOps agile, Cloud Computing, ingegneria del software, intelligenza artificiale, Blockchain, data governance e DBMS, data science;

, una serie di quesiti a risposta multipla su architettura dei sistemi elaborativi e reti, metodologie DevOps agile, Cloud Computing, ingegneria del software, intelligenza artificiale, Blockchain, data governance e DBMS, data science; seconda prova scritta , una serie di quesiti a risposta multipla su reti di telecomunicazione, sicurezza informatica, metodologie di sviluppo e di gestione dei progetti, organizzazione e la gestione nella fase di erogazione dei servizi informatici, realizzazione di servizi su piattaforme Cloud;

, una serie di quesiti a risposta multipla su reti di telecomunicazione, sicurezza informatica, metodologie di sviluppo e di gestione dei progetti, organizzazione e la gestione nella fase di erogazione dei servizi informatici, realizzazione di servizi su piattaforme Cloud; valutazione dei titoli ;

; prova orale, un colloquio sulle materie delle prove scritte, sull’ordinamento e sull’organizzazione dell’Inps e una conversazione finale in lingua inglese.

Il punteggio della preselettiva non incide sul voto finale in graduatoria.

Nella Gazzetta Ufficiale del 16 marzo non è stata data notizia della sede, del giorno e dell’ora di svolgimento delle prove scritte o dell’eventuale preselezione. La comunicazione è stata rinviata alla Gazzetta del 16 aprile 2021.

