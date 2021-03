Vaccini Covid: il calendario delle vaccinazioni, Regione per Regione

“Almeno l’80 per cento degli italiani vaccinati entro settembre”: questo è l’obiettivo del piano per la somministrazione di vaccini anti-covid reso noto 13 marzo 2021 dal Commissario straordinario, il generale Francesco Paolo Figliuolo, che fissa le linee operative necessarie per completare al più presto la campagna vaccinale.

Come si legge nel testo: “I due pilastri per condurre una rapida campagna sono la distribuzione efficace e puntuale dei vaccini e l’incremento delle somministrazioni giornaliere” ovviamente coniugati a un attento e costante monitoraggio dei fabbisogni e degli approvvigionamenti, attraverso cui la nuova gestione del piano vaccini intende soddisfare questi obiettivi: “raggiungere a regime il numero di 500 mila somministrazioni al giorno su base nazionale, vaccinando almeno l’80% della popolazione entro il mese di settembre, triplicando così il numero giornaliero medio di vaccinazioni delle scorse settimane, pari a circa 170 mila.”

Il proposito è di raggiungere entro fine aprile il numero di 500 mila somministrazioni al giorno su base nazionale e, come suggerisce il grafico, immunizzare all’altezza d metà agosto 2021 il 70 per cento della popolazione, l’80 a fine settembre e, finalmente, il 100 per cento a fine ottobre.

Riepiloghiamo ora in breve le date, Regione per Regione, previste per effettuare i vaccini.

Trentino Alto Adige

La seconda fase delle vaccinazioni è già iniziata. Dopo gli operatori sanitari e gli ospiti delle residenze per anziani, vaccinati tra dicembre e gennaio, tocca ora ai circa 35 mila trentini con più di 80 anni.

La vaccinazione potrà essere prenotata al Cup-online. Potranno prenotarsi i nati prima del 31 gennaio 1941. Prenotando la prima dose verrà automaticamente fissato anche l’appuntamento per effettuare la seconda dose.

A partire dal 20 e 21 febbraio invece, inizieranno le vaccinazioni anti-Covid 19 con AstraZeneca a tutto il personale delle scuole di ogni ordine e grado.

Veneto

Il 15 febbraio si partirà con gli over 80 e, dal 22, con gli over 75. Sono partite le vaccinazioni anche per soggetti estremamente vulnerabili, personale scolastico, forze armate, e in ogni caso è la Regione a contattare l’assistito per comunicare fata e info sulla vaccinazione.

Liguria

Si parte il 15 febbraio e non il 12 come annunciato in precedenza. Per gli under 55 anni si partirà il 15 febbraio, in parallelo, con le prime dosi di AstraZeneca dedicate in gran parte ai lavoratori frontalieri.

Dal 9 marzo sarà la volta del personale della scuola, del personale universitario, della polizia locale, degli uffici giudiziari, della protezione civile che potranno prenotarsi per la somministrazione di AstraZeneca chiamando direttamente il proprio medico di base. Stesso vaccino anche per Carabinieri, Forze armate, Polizia di stato, Polizia penitenziaria tra 18 e 65 anni (non servirà prenotazione, verranno tratti dagli elenchi asl o gestiti dal corpo di appartenenza, che organizzeranno anche la somministrazione).

A partire dal 17 marzo sarà possibile prenotarsi per le persone tra i 75 e 79 anni. Le persone dai 70 ai 74 anni potranno prenotarsi invece dal 23 marzo tramite cup/sportelli, numero verde e portale.

Come prenotarsi: la prenotazione per gli ultra80enni avviene attraverso un portale online, che fornisce subito data e luogo dell’appuntamento, oppure attraverso il numero verde 800.93.88.18, gli sportelli CUP delle ASL, farmacie. Il personale della scuola dovrà prenotarsi chiamando direttamente il proprio medico di base.

Valle D’Aosta

E’ cominciata l’8 febbraio. Per la prenotazione gli over 80 possono contattare il numero 0165 546222 tutti i giorni dalle 8 alle 20.

Tra sabato 13 e lunedì 15 febbraio è iniziata la campagna di vaccinazione anti-Covid-19 per insegnanti e Forze dell’ordine.

Come prenotarsi: sarà l’Asl di appartenenza a contattare gli assistiti, e dopo aver ricevuto il messaggio dalla Asl, bisogna confermare la prenotazione, utilizzando la procedura online del portale vaccino anti covid.

Campania

Prenotazioni iniziate e partenza vaccini tra il 10 e il 15 febbraio. E’ possibile prenotarsi online attraverso questo link. Nei prossimi giorni ci saranno le prime convocazioni.

Il 17 febbraio è cominciata la somministrazione a docenti e operatori scolastici sotto i 55 anni della provincia di Napoli, con il vaccino AstraZeneca.

Dal 13 marzo è aperta la piattaforma telematica anche per le adesioni alle vaccinazioni riservate ai campani con oltre 70 anni di età attraverso questo link.

Puglia

Non partiranno prima di marzo. Dal 11 febbraio sarà possibile prenotarsi in farmacia presentando la tessera sanitaria fisicamente, o su delega, senza prescrizione del medico, tramite il sistema FarmaCup. Infine sarà possibile prenotarsi anche attraverso il portale PugliaSalute. Le vaccinazioni agli ultra 80 enni partiranno il 22 febbraio.

Ecco il Calendario vaccini completo della Regione Puglia, con le proiezioni delle somministrazioni fino a maggio:

Sicilia

La Regione conta di avviare le prime vaccinazioni sui cittadini over 80 anni dal prossimo 20 febbraio, mentre dal primo marzo prenderà il via la campagna domiciliare rivolta ai siciliani – di questo stesso target – che non possono raggiungere autonomamente i Centri vaccinali. A partire dall’8 febbraio è possibile prenotarsi attraverso: prenotazioni.vaccinicovid.gov.it che sarà raggiungibile anche attraverso il sito web della Regione Siciliana.

Oltre alla piattaforma online, sarà possibile prenotarsi attraverso un call center dedicato, telefonando al numero verde 800.009.966 attivo da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 (esclusi sabato e festivi).

Dal 15 febbraio parte la campagna di vaccinazione con AstraZeneca per i cittadini tra i 18 e i 55 anni.

Dal 10 marzo tutti i cittadini dai 70 ai 79 anni (dalla classe 1951 fino alla classe 1942) potranno avere accesso ai sistemi di prenotazione per richiedere il vaccino anti Covid.

Sardegna

Le somministrazioni agli ultra 80enni partiranno il 20 febbraio, e agli aventi diritto arriva un sms con l’invito a registrarsi sulla piattaforma regionale per la prenotazione. Dal 22 febbraio comincerà la vaccinazione del personale dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco e agenti della Polizia Penitenziaria, che non avranno bisogno di prenotarsi.

Dal 1° marzo 2021 possono accedere al portale solo i cittadini che hanno ricevuto l’sms di invito. Al momento l’adesione è riservata:

ai cittadini che hanno più di 80 anni;

al personale docente e non docente (inclusi i supplenti) delle Scuole Statali il cui nominativo è incluso nell’elenco fornito alla Regione dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Basilicata

Parte da Forenza la campagna vaccinale in Basilicata per gli over 80 per poi proseguire giovedì 11 febbraio a Oliveto Lucano. Dal 1 marzo il via a Matera alla somministrazione del vaccino AstraZeneca sul personale scolastico e dal 2 marzo a Potenza.

Sia gli ultra 80enni che il personale scolastico non devono prenotare, ma vengono chiamati direttamente dalla Asl di appartenenza.

Molise

Partite il 19 febbraio. A partire dal 27 febbraio è possibile per tutto il personale dei servizi educativi per l’infanzia, per quello scolastico e universitario, docente e non docente, studenti esclusi, con età fra i 18 (anno di nascita 2003) e 65 anni (anno di nascita 1956) e per le Forze dell’Ordine. Dal primo marzo per il personale tra i 56 e 65 anni.

Come prenotarsi: le prenotazioni avvengono attraverso questo portale online.

Abruzzo

Dopo il personale sanitario sarà il turno degli over 80. Nel frattempo la regione dà il via alla fase 2 con il vaccino di AstraZeneca, che inizia il 15 febbraio, per personale scolastico e forze dell’ordine.

Dal 13 marzo è attiva la piattaforma telematica per le manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti Covid 19, riservata al personale scolastico e universitario (docente e non docente) residente in Abruzzo, ma operante in altre regioni italiane.

Emilia Romagna

Iniziata il 2 febbraio la vaccinazione degli ultra 80enni in assistenza domiciliare. Per gli over 80 si partirà il 16 febbraio, e dal 15 febbraio potranno prenotarsi attraverso: Cup, Farmacie Cup, prenotazione telefonica, Fascicolo sanitario elettronico, Portale regionale Salute.

Da lunedì 15 dunque prenotazioni aperte per i nati nel 1936 o negli anni precedenti (85enni e ultra 85enni), mentre da lunedì 1° marzo si potranno prenotare le persone nate dal 1937 al 1941 compresi (quindi tra gli 80 e gli 84 anni).

Dal 22 febbraio, si parte con l’utilizzo dei vaccini AstraZeneca, per vaccinare le persone con disabilità (lo faranno direttamente le Ausl) e il personale scolastico, che per prenotare deve rivolgersi direttamente il proprio medico di base.

Ulteriore novità: da lunedì 15 marzo partono le prenotazioni per la vaccinazione degli over 75 anni e delle persone estremamente fragili.

Come specificato dalla Regione, si tratta delle persone di età compresa tra i 75 e i 79 anni, che potranno iniziare a prenotarsi a partire da lunedì 15 marzo, e di coloro che rientrano nella categoria degli “estremamente vulnerabili”. I primi dovranno prenotarsi, mentre i secondi saranno invece presi direttamente in carico dalle Aziende sanitarie di riferimento, che provvederanno a contattare i pazienti a mano a mano che arriveranno i vaccini.

Friuli Venezia Giulia

Sono iniziate il 10 febbraio in Friuli Venezia Giulia le prenotazioni per la vaccinazione anti covid 19 per gli over 80: la prenotazione può essere effettuata agli sportelli Cup delle aziende sanitarie, nelle farmacie abilitate e tramite call center regionale. Secondo calendario, le somministrazioni cominceranno lunedì 15 febbraio.

Tra il 17 e il 18 febbraio è partita la campagna vaccinale per i cittadini che appartengono alle Forze di Polizia e alle Università, in coordinamento con le Prefetture, la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia della Regione e l’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia.

Piemonte

Inizierà il 21 febbraio per gli over 80, mentre il 19 febbraio partiranno le vaccinazioni al personale scolastico con AstraZeneca, mentre il 16 marzo per le persone con disabilità.

L’11 marzo il Piemonte avvia la campagna di vaccinazione contro il Covid 19 per la Protezione civile, a cui sarà possibile iscriversi tramite questo portale.

Come prenotarsi: il personale scolastico e universitario deve prenotarsi attraverso la piattaforma telematica regionale, mentre gli ultra80enni devono contattare il proprio medico di base.

Parte lunedì 15 marzo in Piemonte la vaccinazione delle persone “estremamente vulnerabili”. Dopo l’adesione manifestata attraverso il medico di famiglia, L’Asl di appartenenza provvederà poi a convocare i singoli con una lettera o un sms, per indicare la data e il luogo della vaccinazione.

Calabria

Iniziata la vaccinazione degli over 80 il 22 febbraio. In questo caso niente prenotazioni, le persone vengono chiamate direttamente dal personale sanitario.

Lombardia

Si inizierà a vaccinare gli over 80 a partire da giovedì 18 febbraio, secondo quanto annunciato da Letizia Moratti, specificando che: le adesioni saranno raccolte tramite i medici di base o l’assistenza domiciliare, oppure attraverso l’accesso a un portale dedicato, direttamente o con il supporto familiari. Verrà quindi ricontattata la persona da vaccinare e le sarà indicato giorno ora e luogo in cui presentarsi.

A partire dal 3 marzo per tutto il personale scolastico (docenti, Ata, supplenti e dirigenti scolastici) fino a 65 anni di età sarà possibile accedere al portale regionale online per effettuare la prenotazione dei vaccini.

Prossimamente verranno vaccinate le persone estremamente vulnerabili, affette da patologie o disabilità che comportano un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di COVID-19.

Umbria

Dal 12 è attivo il sistema di prenotazioni vaccinali che saranno operative dal 15 febbraio. Nella seconda metà di febbraio si partirà con la vaccinazione di odontoiatri, medici liberi professionisti, farmacisti, con particolare attenzione anche per i disabili.

Dal 24 febbraio sarà possibile richiedere la dose di AstraZeneca per il personale docente e non docente della scuola e dell’Università.

Per prenotarsi, gli over 80 e il personale della scuola devono accedere al portale online della Regione dedicato alla vaccinazione Covid, oppure tramite le farmacie.

Toscana

Partirà il 15 febbraio la vaccinazione degli over 80 in Toscana, con dosi Pfizer e Moderna somministrate dai medici di famiglia. Il giorno prima, il 14 febbraio, si avvierà invece la somministrazione del vaccino Astrazeneca alle categorie prioritarie con persone tra i 18 e i 55 anni. Per queste categorie è possibile prenotarsi a questo link: Prenotazione Vaccini – Regione Toscana.

Dal 10 marzo potranno prenotare il vaccino le persone dai 76 ai 79 anni, nati nel 1941-42-43-44, mentre invece dal 4 marzo le persone estremamente vulnerabili affette dalle patologie previste dal Piano Nazionale e portatori di disabilità gravi ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3 verranno progressivamente contattati dalle Aziende sanitarie che li hanno in carico.

Come prenotarsi: gli anziani con oltre 80 anni non devono prenotarsi, vengono contattati direttamente dal proprio medico curante.

Marche

Partirà il 20 febbraio per gli over 80. Le prenotazioni dovranno essere effettuate sulla piattaforma di Poste italiane, già attiva, a partire dal 12 febbraio (dalle ore 14) o chiamando il numero 800.00.99.66 .

Dal 1° marzo inizierà la somministrazione dei vaccini al personale della scuola, mentre dal 2 marzo partirà la vaccinazione per le categorie di Forze di polizia, Magistratura, Forze armate, Vigili del fuoco, Polizia locale e volontari della Protezione Civile, personale civile delle Prefetture e delle Questure.

L’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, riferisce che “da aprile, con le nuove forniture, si dovrà iniziare la vaccinazione delle persone tra 70 e 80 anni e, poi a seguire, da 60 a 80”.

Lazio

Nel Lazio hanno diritto a ricevere la vaccinazione gli anziani dagli 80 anni in su residenti nella Regione, prenotandosi online su questo sito. Fissando l’appuntamento, gli aventi diritto saranno messi in lista anche per il richiamo.

Il 18 partiranno le prenotazioni on line per la fascia d’età 55-45 del corpo docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università pubbliche e privato, mentre le vaccinazioni partiranno lunedì 22 febbraio.

Dal primo marzo al via le vaccinazioni dai medici di medicina generale, e si partirà dai nati nell’anno 1956 (65 anni) con il vaccino AstraZeneca.

A partire dal 4 marzo inizieranno le prenotazioni delle vaccinazioni per i soggetti considerati più fragili, appartenenti alle categorie a rischio. Venerdì 5 marzo, invece, sarà il turno delle persone nate negli anni 1942-1943, mentre lunedì 8 marzo potranno prenotarsi le persone nate nel 1956-1957, dunque di 64/65 anni.

Dal 10 marzo prende il via la campagna di vaccinazione per gli over 70, secondo questo calendario:

dal 10 marzo le persone di 77-76 anni (i nati nel 1944-1945);

le persone di 77-76 anni (i nati nel 1944-1945); dal 12 marzo le persone di 75-74 anni (i nati nel 1946-1947);

le persone di 75-74 anni (i nati nel 1946-1947); dal 15 marzo le persone di 73-72 anni (i nati nel 1948-1949).

Vaccini Covid: AstraZeneca agli over 65

Nel frattempo si amplia il raggio d’azione dei vaccini impiegati per immunizzare la popolazione. Via libera infatti del ministero della Salute all’utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca anche nei soggetti sopra i 65 anni di età. Lo prevede la circolare “Utilizzo del vaccino COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA nei soggetti di età superiore ai 65 anni” firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza.

Sono esclusi però i soggetti “estremamente vulnerabili” per particolari patologie. Questo è previsto dal provvedimento.

Il Consiglio Superiore di Sanità aveva infatti dato il via libera per le somministrazioni di AstraZeneca anche agli over 65. La circolare firmata ufficializza la novità.

Vaccini Covid: approvato Johnson&Johnson

Un altro vaccino si aggiunge alla schiera, in via di espansione, di opzioni disponibili per essere somministrate alla popolazione in sicurezza. “Ora abbiamo uno strumento in più per combattere il Covid-19 uno strumento particolarmente utile, perché si tratta del primo vaccino monodose” ha dichiarato il Ministro della Salute Roberto Speranza.

L’AIFA (Agenzia italiana del farmaco) ha infatti approvato il 12 marzo 2021 l’utilizzo in Italia del vaccino monodose anti-Covid Johnson&Johnson, destinato alle persone al di sopra dei 18 anni, come da indicazione EMA, e sarà messo a disposizione a carico del SSN. La Commissione tecnico-scientifica (CTS) dell’Agenzia ha valutato l’efficacia del vaccino sostenendo che nelle forme gravi arriva fino al 77 % dopo 14 giorni dalla somministrazione e all’85% dopo 28 giorni dalla somministrazione.

“Si tratta del quarto vaccino presto a disposizione con l’importante vantaggio aggiuntivo di una sola dose e della facilità di somministrazione, ideale quindi per il setting dei medici di famiglia. Da metà aprile, una importante realtà”, ha commentato il Direttore Generale di AIFA, Nicola Magrini.

Quali vaccini vengono somministrati in Italia

Atrazeneca per gli over 65 si aggiunge alle altre dosi di vaccini attualmente sul mercato italiano, cioè utilizzate per le somministrazioni. Allo stato attuale sono utilizzati:

vaccino Astrazeneca (somministrato alle persone a partire dai 18 anni di età, ed over 65, ad eccezione dei soggetti estremamente vulnerabili);

(somministrato alle persone a partire dai 18 anni di età, ed over 65, ad eccezione dei soggetti estremamente vulnerabili); vaccino Pfizer/BioNTech (Il vaccino Comirnaty viene somministrato agli adulti e agli adolescenti di età pari o superiore a 16 anni);

(Il vaccino Comirnaty viene somministrato agli adulti e agli adolescenti di età pari o superiore a 16 anni); vaccino Moderna (Il vaccino Moderna viene somministrato agli adulti e agli adolescenti di età pari o superiore a 18 anni);

(Il vaccino Moderna viene somministrato agli adulti e agli adolescenti di età pari o superiore a 18 anni); vaccino Johnson&Johnson (approvato il 12 marzo, destinato alle persone al di sopra dei 18 anni).

Entro l’estate il ministro Speranza ha assicurato saranno in arrivo altre 50 milioni di dosi e, man mano che verranno approvati dall’agenzia Ema e Aifa, sbarcheranno sullo stivale altre tipologie di vaccini.

Ad esempio lo Sputnik russo, che nei prossimi mesi potrà essere prodotto direttamente in Italia, secondo quanto annunciato dalla camera di Commercio italo-russa.

“Firmato il primo accordo in Europa tra il fondo governativo russo e la società Adienne Pharma&Biotech per la produzione in Italia del vaccino Sputnik V“. Lo annuncia la Camera in una nota pubblicata sul suo sito internet.

“Nelle scorse ore l’amministratore delegato del Russian Direct Investment Fund (Rdif), Kirill Dmitriev, ha confermato di aver raggiunto un accordo con l’azienda Adienne Pharma&Biotech per la produzione dello Sputnik V in Italia, siglando il primo contratto europeo per la produzione locale del vaccino. La partnership permetterà di avviare la produzione già dal mese di luglio 2021”.

