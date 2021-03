Covid, dal Piemonte alla Lombardia: 16 regioni verso il rosso da lunedì 15 marzo

A Basilicata, Campania e Molise, già rosse dall’8 marzo, si aggiugono quasi certamente Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche. Con molte probabilità anche Veneto e provincia di Trento e Bolzano, Abruzzo e Toscana, Liguria, Puglia e Valle d’Aosta. Verso il rosso anche il Lazio. Uno scenario in netto peggioramento e un’Italia che da lunedì 15 marzo è pronta a dipingersi di rosso e arancione.

Già dalla prima settimana di marzo si era registrata una “Netta accelerazione dell’epidemia” con un’incidenza nazionale che sfiora i 200 (194,87 per 100.000 abitanti) con una previsione di ulteriore peggioramento: nei prossimi giorni potrebbe raggiungere quota 250. Questo quanto emerso dallo scorso report sull’andamento dell’epidemia relativo al periodo 22-28 febbraio, quando si è registrato un Rt medio nazionale a quota 1,06.

Gli ospedali sono sempre più sotto stress ormai da settimana e il monitoraggio della cabina di regia di oggi venerdì 12 non sarà certo più rassicurante.

Lunedì 15 marzo: regioni rosse e nuove misure covid

Le notizie che verranno diffuse dal monitoraggio di oggi non saranno cert buone: la corsa del Covid non si arresta e l’Italia diventa rossa: da lunedì 15 ben 16 Regioni potrebbero essere di fatto in lockdown:

con le scuole di ogni ordine e grado in didattica a distanza,

bar, ristoranti e negozi chiusi,

possibilità di uscire da casa solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità,

divieto di andare a trovare parenti e amici una volta al giorno.

A certificare il nuovo peggioramento della situazione in tutto il paese sono i dati del monitoraggio settimanale e il Consiglio dei ministri, convocato per oggi venerdì 12 marzo alle 11,30, darà il via libera alle nuove misure per l’ulteriore stretta, necessaria alla luce della crescita dei contagi dovuta alle varianti diffuse ormai in tutto il paese e responsabili di oltre la metà dei nuovi casi accertati.

Intanto arrivano le prime notizie: dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta. E’ l’intenzione del governo secondo quanto emerge dalla riunione con Regioni ed Enti Locali.

I dati ufficiali arriveranno solo dopo la riunione della cabina di regia e la validazione da parte del Comitato tecnico scientifico, ma la tendenza è già chiarissima tanto che diversi presidenti di Regione hanno annunciato loro stessi il passaggio in zona rossa.

Prima però della firma del ministro della Salute Roberto Speranza sulle ordinanze che delineeranno la nuova mappa dei colori dell’Italia a partire da lunedì, il ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini, lo stesso Speranza e il Cts incontreranno le Regioni assieme ai rappresentanti di Comuni e Province: una riunione informale che servirà all’esecutivo per illustrare le misure che dovrebbero essere approvate dal Cdm con un decreto legge,

