Bonus baby sitter e congedi parentali in arrivo: le ultime novità

In arrivo con il decreto sostegno un bonus baby sitter fino a 100 euro alla settimana per i lavoratori autonomi, i sanitari e le forze dell’ordine, in alternativa al congedo parentale. Sono le ultime novità apprese da fonti di governo, al termine del Consiglio dei ministri.

Come è sempre stato negli scorsi mesi di pandemia covid, queste due misure di sostegno ai genitori lavoratori e lavoratrici si potranno utilizzare in modo alternativo. O uno o l’altro.

I congedi parentali previsti dal nuovo decreto Covid saranno retribuiti al 50% per chi abbia figli minori di 14 anni, mentre dai 14 ai 16 anni non saranno retribuiti.

Fino ai 16 anni dei figli viene ribadito il diritto allo smartworking.

L’introduzione di queste due agevolazioni era stata già anunciata da Elena Bonetti, neo Ministra delle pari opportunità, nel Question Time tenutosi alla Camera il 10 marzo 2021. Ora fonti di governo confermano la notizia, in attesa dell’approvazione del Decreto Sostegno 2021 da parte dell’esecutivo Draghi.

Bonus baby sitter nel Decreto sostegno

Il voucher baby sitter ha accompagnato il lavoro e la quotidianità di milioni di genitori durante gli scorsi mesi di emergenza covid, con la riorganizzazione del lavoro che ha costretto molte famiglie a lavorare in remoto, smart working, ecc.

Pare che questa agevolazione troverà posto anche nel Decreto Sostegno. Sarà riservata a lavoratori autonomi, i sanitari e le forze dell’ordine. Il suo importo sarà di 100 euro a settimana e, come accaduto fino ad ora, sarà gestita con il libretto famiglia.

Congedi parentali nel Decreto sostegno

In alternativa al bonus per i servizi di baby sitting sarà possibile richiedere al datore il congedo parentale straordinario:

retribuito al 50% per chi abbia figli minori di 14 anni,

per chi abbia figli minori di 14 anni, non retribuito dai 14 ai 16 anni.

Smart working nel Decreto Sostegno

Oltre a questo, come anche già affermato dalla ministra Bonetti, sarà confermato il diritto al lavoro agile o smart working per i genitori lavoratori dipendenti. Questo potrebbe essere esteso anche ai genitori di figli minori di 16 anni in quarantena o DAD, come tra l’altro previsto anche dal decreto Ristori.







