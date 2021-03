Vaccini persone fragili e con patologie: nuova bozza del piano e calendario

“Ognuno deve fare la propria parte nel contenere la diffusione del virus. Ma soprattutto il governo deve fare la sua. Anzi deve cercare ogni giorno di fare di più.” Queste le parole del premier Draghi durante il suo intervento alla conferenza “Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere”. Il primo punto della strategia di Draghi per contrastare la pandemia è, come egli stesso ha più volte ripetuto fin dall’insediamento, il potenziamento della campagna vaccinale, con particolare riferimento ai vaccini per persone fragili e con patologie.

Infatti, Draghi prosegue nel suo intervento affermando che “Nel piano di vaccinazioni, che nei prossimi giorni sarà decisamente potenziato, si privilegeranno le persone più fragili e le categorie a rischio.” Ci aspettiamo quindi nei prossimi giorni novità per quanto riguarda il piano per le categorie più a rischio, che in questo momento procede a rilento.

Quali sono queste categorie? In quali regioni i soggetti fragili e le categorie a rischio si possono già vaccinare? Lo vediamo nei prossimi paragrafi.

Vaccini persone fragili e con patologie: la nuova bozza del piano vaccinale

Nella nuova bozza del piano vaccinale è prevista una revisione delle categorie in cui è divisa la popolazione in ordine di priorità. Fermo restando che la fase 1 del piano vaccinale, ovvero quella che prevedeva la vaccinazione di operatori sanitari e cittadini over 80 è tuttora in corso, la nuova bozza prevede che a queste prime categorie vengano fin da subito affiancati alcuni profili professionali come personale scolastico e forze dell’ordine.

In seguito, l’ordine di priorità sarà il seguente:

Categoria 1. Elevata fragilità (persone estremamente vulnerabili e persone con disabilità grave);

Categoria 2. Persone di età compresa tra 70 e 79 anni;

Categoria 3. Persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni;

Categoria 4. Persone di età inferiore ai 60 anni con patologie o situazioni di compromissione immunologica che possono aumentare il rischio di ammalarsi, ma che non siano nella condizione di gravità delle persone estremamente vulnerabili;

Categoria 5: Resto della popolazione di età inferiore 60 anni

Vaccini persone fragili e con patologie: quali sono le categorie più a rischio

Contestualmente alla prima stesura del Piano vaccinale, avvenuta lo scorso dicembre, l’8 febbraio 2021 è stato pubblicato il documento che aggiorna le categorie prioritarie della fase 2. Secondo il documento, la prima categoria a dover essere vaccinata è rappresentata da “persone estremamente vulnerabili, intese come affette da condizioni che per danno d’organo pre-esistente, o che in ragione di una compromissione della risposta immunitaria a SARS-CoV-2 hanno un rischio particolarmente elevate di sviluppare forme gravi o letali di COVID-19, a partire dai 16 anni di età”.

Fanno parte di questa categoria, definita Categoria 1 proprio in virtù della priorità nell’ordine delle vaccinazioni, pazienti affetti da malattie respiratorie quali la fibrosi polmonare idiopatica, pazienti oncologici, con condizioni neurologiche e disabilità, con Sindrome di Down, con trapianto d’organo. Di seguito la tabella con l’elenco delle persone considerate estremamente fragili, stilata dal Ministero della Salute.

Con riferimento a questa tabella, la nuova bozza prevede innanzitutto l’aggiunta dei pazienti affetti da HIV con diagnosi di AIDS o <200 CD4, inizialmente lasciati fuori, inoltre per alcune delle condizioni sopraccitate ovvero pazienti sottoposti a terapie immunosoppressive o affetti da malattie autoimmuni o immunodeficienze, è prevista la vaccinazione anche per i conviventi.

Per le persone con disabilità grave invece, che rientrano sempre nella categoria 1, la vaccinazione è estesa anche a familiari conviventi e caregiver che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto.

Vaccini persone fragili e con patologie: la situazione delle regioni

Le Regioni in questo momento procedono a più velocità. L’andamento del piano vaccinale dipende da vari fattori, primo su tutti la dotazione di ogni regione di sieri, con i vaccini che tardano ad arrivare e aspettative disattese per quanto riguarda la fornitura da parte delle case farmaceutiche.

Inoltre, l’AIFA ha suggerito l’utilizzo dei soli vaccini Pfizer e Moderna per la somministrazione alle persone estremamente vulnerabili, riducendo quindi anche l’offerta di vaccini alla quale i soggetti in questione possono accedere.

Lazio, Marche e Veneto sono le regioni in cui le vaccinazioni per le persone fragili sono già partite. In Piemonte si inizierà il 16 marzo, un po’ più indietro Lombardia (dove tutte le categorie lamentano disorganizzazione) e Liguria, mentre l’Emilia Romagna partirà il 15 marzo con la vaccinazione degli over 75 anni e delle persone “estremamente fragili”.

Come specificato dalla Regione, si tratta delle persone di età compresa tra i 75 e i 79 anni, che potranno iniziare a prenotarsi a partire da lunedì 15 marzo, e di coloro che rientrano nella categoria degli “estremamente vulnerabili”. I primi dovranno prenotarsi, mentre i secondi saranno invece presi direttamente in carico dalle Aziende sanitarie di riferimento, che provvederanno a contattare i pazienti a mano a mano che arriveranno i vaccini.

La Puglia ha annunciato che la campagna di vaccinazione per le persone fragili inizierà tra fine marzo e i primi di aprile. La Toscana apre le prenotazioni a partire da oggi, 9 marzo.

Anche la Sicilia inizierà a breve, avendo inoltre appena siglato l’accordo tra Regioni e Medici di base per la somministrazione domiciliare del vaccino. Il 6 marzo si sono aperte le prenotazioni in Molise.

La Campania non ha ancora un calendario per quanto riguarda la vaccinazione delle altre categorie oltre gli over 80, mentre la Sardegna prova ad accelerare con l’inaugurazione di un nuovo Hub a Cagliari che dovrebbe vaccinare oltre 1000 persone al giorno, partendo proprio da over 80 e persone fragili.







