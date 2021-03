Lotteria degli scontrini, oggi la prima estrazione: come funziona e come verificare la vincita

Oggi, 11 marzo, è il giorno della prima estrazione della tanto attesa Lotteria degli scontrini, il gioco a premi organizzato dall’Agenzia delle Dogane dei Monopoli che premia gli acquisti cashless con delle estrazioni settimanali, mensili e annuali.

Per partecipare, occorre mostrare all’esercente in fase d’acquisto il proprio codice lotteria ottenuto tramite la procedura presente nella pagina web della Lotteria stessa.

Quali sono i premi in palio per l’estrazione di oggi? Intorno alle 10 di questa mattina verranno estratti i vincitori della prima estrazione mensile, per la quale è possibile vincere 10 premi da 100.000 euro, mentre per quelle settimanali l’appuntamento slitta a giugno.

Nei prossimi paragrafi faremo un riepilogo del funzionamento della Lotteria degli scontrini, quali sono i premi in palio e come scoprire se si è vincitori.

Lotteria degli scontrini: come funziona

La Lotteria degli scontrini prevede che vengano assegnati dei “biglietti virtuali” ai consumatori che acquistino in modalità elettronica fornendo al momento del pagamento il proprio codice lotteria. Il codice può essere richiesto sul sito ufficiale della Lotteria degli scontrini inserendo il proprio codice fiscale, può quindi essere scaricato e stampato, o in alternativa mostrato all’esercente dal proprio smartphone per essere acquisito.

Viene assegnato un biglietto virtuale per ogni euro speso tramite pagamento elettronico fino a un massimo di 1.000 biglietti per scontrino, anche per acquisti superiori ai 1.000 euro. Se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà un altro biglietto virtuale.

Possono partecipare alla lotteria solo le transazioni effettuate con metodi di pagamento elettronici, quindi tramite:

carte di credito;

bancomat;

carte di debito;

app di pagamento;

carte prepagate.

Lotteria degli scontrini: i premi in palio

È importante ricordare che i premi non sono solo per gli acquirenti ma anche per gli esercenti che hanno emesso lo scontrino. Di seguito un riassunto degli importi dei premi messi in palio per le varie tipologie di estrazioni.

Estrazione annuale:

un premio da 5 milioni di euro per gli acquirenti;

un premio da 1 milione di euro per gli esercenti.

Estrazioni mensili:

10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti;

10 premi da 20.000 euro per gli esercenti.

Estrazioni settimanali:

15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti;

15 premi da 5.000 euro per gli esercenti.

Quindi, nell’estrazione di oggi, saranno estratti premi per oltre 1.200.000 euro, divisi tra acquirenti ed esercenti.

Lotteria degli scontrini: come scoprire se si è vincitori

Per poter controllare se il proprio “biglietto virtuale” generato tramite uno scontrino valido è stato quello fortunato, è sufficiente entrare nell’Area Riservata del sito della Lotteria degli Scontrini, accedendo tramite:

SPID ;

; CIE;

CNS.

All’interno della propria Area Riservata è possibile controllare il numero degli scontrini validi, i biglietti virtuali generati e soprattutto i biglietti vincenti per ogni estrazione.

L’eventuale vincita verrà inoltre comunicata agli utenti:

tramite PEC , se questa è stata inserita nella propria Area riservata;

, se questa è stata inserita nella propria Area riservata; tramite raccomandata A/R all’ultimo indirizzo di residenza disponibile in Anagrafe Tributaria, se non si dispone di una PEC o questa non risulterà più attiva.

Agli esercenti, individuati sulla base del numero di partita IVA memorizzato nella banca dati “Sistema Lotteria”, la comunicazione sarà inviata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata disponibile sull’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) o, in alternativa, tramite raccomandata A/R al domicilio fiscale nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica certificata non risulti attivo o la casella risulti piena al momento della comunicazione.

Una comunicazione informale verrà inviata anche tramite SMS se si inserirà il proprio numero di cellulare nell’Area riservata.

Per riscuotere il premio bisognerà recarsi obbligatoriamente presso l’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale, l’importo del premio verrà poi accreditato tramite bonifico bancario o postale. Le vincite non sono tassate e non occorre conservare lo scontrino: in caso di vincita bisognerà solo comunicare gli estremi per il pagamento.

Lotteria degli scontrini: le prossime estrazioni

Per quanto riguarda le estrazioni mensili, queste vengono effettuate ogni secondo giovedì del mese per gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente. Le prossime estrazioni saranno:

giovedì 8 aprile

giovedì 13 maggio

giovedì 10 giugno

giovedì 8 luglio

giovedì 12 agosto

giovedì 9 settembre

giovedì 14 ottobre

giovedì 11 novembre

giovedì 9 dicembre

Per quanto riguarda le estrazioni settimanali, si dovrà aspettare il 10 giugno, appuntamento all’inizio del 2022 invece per la prima estrazione annuale.

Lotteria degli Scontrini: ecco il calendario estrazioni 2021 con tutte le date

