Concorsi Comune di Pisa 2021: in arrivo 49 assunzioni a tempo indeterminato

Nuove assunzioni in programma con i Concorsi Comune di Pisa 2021. Negli ultimi giorni la giunta ha infatti approvato il nuovo Piano triennale dei fabbisogni del personale con cui sono state determinate le procedure utili per l’assunzione di 49 unità di personale, di profili professionali differenti, a tempo indeterminato nel corso del 2021. A queste se ne aggiungono, sempre per il 2021, 12 a tempo determinato.

Come sostiene l’assessore al personale Giovanna Bonanno, il Comune di Pisa continuerà “ad investire in nuovo personale per assicurare sempre più alti livelli di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa e istituzionale. L’obiettivo è quello di rafforzare la macchina comunale con figure professionali giovani e motivate, in possesso di tutte le competenze necessarie per rispondere alle esigenze dei nostri concittadini e garantire loro servizi puntuali ed efficienti”.

Vediamo ora nel dettaglio i profili professionali per cui verranno aperte le selezioni nel Comune di Pisa nel corso del 2021.

Concorsi Comune di Pisa 2021: posti a concorso

I Concorsi Comune di Pisa che verranno banditi nel corso del 2021 riguardano la copertura di 49 posti di profili professionali differenti e a tempo indeterminato, e consisteranno in selezioni sia per diplomati che per laureati. Saranno ammessi istruttori e dirigenti in area tecnica e amministrativa e anche agenti di Polizia municipale.

Nello specifico, questi posti messi a disposizione per le future procedure concorsuali sono così ripartiti:

17 per istruttore amministrativo;

1 per dirigente tecnico;

1 per dirigente amministrativo;

1 per istruttore direttivo di Polizia Municipale;

2 per istruttore direttivo informatico;

2 per istruttore informatico;

4 per istruttore asilo nido;

1 per istruttore agrario categorie protette;

10 per istruttore agente di Polizia Municipale;

1 istruttore direttivo amministrativo;

3 per istruttore direttivo tecnico;

4 per collaboratore professionale;

2 per istruttore tecnico.

Le 12 assunzioni ulteriori a tempo determinato sono invece suddivide in questo modo:

6 per il ruolo di agente di Polizia Municipale;

2 per istruttore amministrativo;

3 collaboratori professionali autisti a tempo parziale;

1 collaboratore professionale autista a tempo parziale.

Per procedere alla selezione il Comune di Pisa provvederà a rilasciare nei prossimi giorni i bandi di concorso in cui figureranno: tutti i requisiti indispensabili per avere accesso alla procedura, l’eventuale valutazione di titoli, le materie e le prove d’esame.

Per la preparazione consigliamo i seguenti volumi:

Concorso Istruttore e Istruttore direttivo Area tecnica Cat. C e D negli Enti locali - Kit completo Stefano Bertuzzi, Gianluca Cottarelli, 2020, Maggioli Editore 2020, Il presente kit è un utilissimo strumento di preparazione a tutte le prove d’esame per i concorsi pubblici da Istruttore e Istruttore direttivo dell’Area tecnica (cat. C e D), indetti dagli Enti locali. È composto da:› manuale di preparazione “Istruttore e Istruttore direttivo area...



Istruttore Direttivo e Funzionario Area amministrativa e contabile Cat. C e D negli Enti locali 2020 S. Biancardi, C. Costantini, E. Lequaglie, L. Oliveri, M. Quecchia, N. Rinaldi, G. Uderzo, 2020, 2020, Il volume espone in maniera chiara, esauriente e approfondita tutti gli argomenti utili per la preparazione dei candidati alle prove di selezione dei concorsi per Istruttore direttivo e Funzionario (cat. C e D) dell’area amministrativa e dell’area contabile negli Enti locali.



L’agente di polizia municipale e provinciale M. Ancillotti - E. Barusso - R. Bertuzzi - A. Del Ferraro - E. Fiore - A. Manzione, 2019, Maggioli Editore 2019, Questo manuale, forte dell’esperienza editoriale trentennale nei concorsi da “Vigile Urbano” e dei successi riscossi tra diverse generazioni di dipendenti dei Corpi di Polizia Municipale, è un testo completo e approfondito sull’ordinamento e sui servizi di Polizia...



Quiz commentati per i concorsi in Polizia municipale Nicola Cipriani, Roberto Dall’Aglio, Rosa Bertuzzi, Massimo Ancillotti, 2021, Maggioli Editore 2021, Il volume presenta una raccolta di quesiti a risposta multipla, con soluzione corretta commentata, come supporto di preparazione alle prove dei concorsi per Agenti di Polizia municipale, indetti dagli enti locali. Grazie a questa formula, in linea con le più aggiornate esperienze della...



(Fonte: Comune di Pisa)







© RIPRODUZIONE RISERVATA