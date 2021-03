Il Dpcm Covid sarà cambiato: chiusure come a Natale, weekeend rossi. Ecco i divieti chiesti dal Cts

Rafforzare le misure per le fasce gialle, zone rosse locali mirate, con misure più stringenti (modello Codogno), chiusure nei weekend (che di fatto diventano rossi), come già fatto durante le festività di Natale. Sono alcune delle indicazioni che, secondo quanto si apprende, gli esperti del Comitato tecnico scientifico hanno dato al governo alla luce dell’aumento dei contagi, a seguito della rinuone di questa mattina.

A un anno esatto dal primo Lockdown nazionale si ritorna quasi al punto di partenza, e spuntano le ipotesi di una zona nazionale arancione scuro nei feriali e rossa nei weekend superata una determinata soglia critica di contagi, e di rafforzamento delle misure in zona gialla. Niente lockdown nazionale però.

E’ terminata la riunione del Cts per valutare su richiesta del governo i nuovi interventi. Ora le nuove richieste ci sono e sono pronte ad essere recepite dall’esecutivo. Si passerà da una modifica di fatto al nuovo Dpcm marzo, a pochi giorni dalla sua emanazione.

L’esecutivo Draghi sarà pronto a decidere su una nuova e più rigita stretta su tutto il territorio nazionale da quì a Pasqua, introducendo nuovi lockdown mirati e weekend e festivi rossi in tutto il Paese.

L’Italia infatti supera i 100 mila morti da inizio pandemia, e le nuove varianti del virus che stanno spingendo in su la curva dei contagi portano la Regioni a colorarsi sempre più di rosso. Gli ospedali tornano in sofferenza, con le terapie intensive di 11 regioni già sopra la soglia critica del 30%.

A questo punto le più rigide chiusure e restrizioni decise dai governatori diventano solo un anticipo di quello che sarà un nuovo e più stringente intervento restrittivo da parte del governo.

In sostanza il governo Draghi si è rivolto al Cts, chiedendo un parere scientifico sull’eventuale inasprimento dell’attuale Dpcm marzo, che aveva portato a nuove restrizioni.

Ora il provvedimento è già pronto ad essere inasprito, a pochi giorni dalla sua emanazione.

“Le prossime ore non saranno facili dobbiamo provare a piegare la curva e richiamare tutti alla massima attenzione”, ribadisce il ministro della Salute Roberto Speranza al termine di una giornata in cui ha prima incontrato i tecnici con la collega Mariastella Gelmini e poi ha visto il presidente del Consiglio per informarlo sul nuovo piano vaccini.

Nelle prossime ore potrebbe esserci una nuova cabina di regia, in vista del nuovo incontro di giovedì con le regioni, in cui si parlerà anche delle nuove misure, alla luce della riunione del Cts. Al centro appunto i nuovi lockdown.

Ecco le ipotesi in campo per le prossime settimane di pandemia.

Zone rosse e chiusure nei weekend

Tra le ipotesi ci sarebbe innanzitutto l’introduzione di una zona rossa su tutto il territorio nazionale (a prescindere dalle regioni) nei weekend, con chiusure generalizzate dei negozi e delle attività. Esattamente come avvenuto durante le vacanze di Natale. Questa una delle richieste del Comitato al governo.

Una decisione che scatterebbe allo sfondare della soglia di 250 casi ogni 100 mila abitanti.

Zone gialle rafforzate

Un’altra indicazione diffusa sarebbe quella di inasprire le misure restrittive per le zone gialle, allo scopo di ridurre il più possibile i contagi tra i cittadini.

Potrebbe inoltre anche essere anticipato il coprifuoco. Per ora è solo un’ipotesi.

Zone aancione scuro nei feriali

Sempre al raggiungimento di questa soglia (250 contagi per 100 mila abitanti) oltre ai weekend rossi, si entrerebbe in tutto il Paese in una mega zona arancione scuro.

Le regole di questa nuova fascia di rischio saranno quindi più stringenti rispetto alle normali zone arancioni, ma al contempo più leggere rispetto a quelle rosse.

Le disposizioni in merito a bar e ristoranti applicate in zona arancione rafforzata rimangono invariate rispetto quelle attualmente in vigore nelle classiche fasce arancioni.

Contrariamente a quanto stabilito per le classiche zone arancioni, in tutte le aree indicate come zona arancione rafforzata i movimenti sono proibiti anche all’interno dello stesso comune.

Uscire di casa per spostarsi nel proprio comune è quindi consentito solamente al verificarsi di una delle seguenti casistiche sostenute da autocertificazione: lavoro, necessità, salute e rientro al domicilio o alla residenza. Altra restrizione riguardo gli spostamenti è il divieto di effettuare spostamenti verso abitazioni private per andare a trovare parenti e amici.

Novità sul piano vaccini

Estendere la campagna vaccinale a più soggetti possibili e nei tempi più brevi possibile: è questa un’altra delle indicazioni. Per gli esperti c’è la necessità di potenziare il sequenziamento del virus per individuare prima possibile le varianti.

E riguardo al piano vaccinale alcune novità erano state già annunciate da Mario Draghi nel suo discorso tv dell’8 marzo. Ci saranno nelle prossime settimane sostanziali modifche all’attuale tabella di marcia. Il premier Mario Draghi ha annunciato il rafforzamento delle vaccinanzioni per la persone fragili e le fasce a rischio.

“Nel piano di vaccinazioni, che nei prossimi giorni sarà decisamente potenziato, si privilegeranno le persone più fragili e le categorie a rischio. Aspettare il proprio turno è un modo anche per tutelare la salute dei nostri concittadini più deboli”.







