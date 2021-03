Concorso Notarile 2020, 300 posti: prove scritte dal 14 al 18 giugno 2021. Ad aprile le modalità di svolgimento

Le prove scritte del Concorso Notarile 2020 si terranno nei giorni 14, 15, 16, 17 e 18 giugno 2021 a Roma. Il diario è stato pubblicato, come previsto, nella Gazzetta Ufficiale n.98 del 18-12-2020.

Indicazioni sulla sede e sulle modalità di svolgimento verranno date nella Gazzetta n. 31 del 20 aprile 2021.

Il concorso, dopo una prima anticipazione sul Quotidiano del Ministero della Giustizia, era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Concorsi n.97 del 10 dicembre 2019 per un totale di 300 posti.

Solamente i candidati in possesso dei requisiti indicati sono stati ammessi alla procedura ma, per aggiudicarsi uno dei posti vacanti, bisogna affrontare prove scritte e orali ottenendo una buona votazione.

Ecco le informazioni complete su partecipazione e selezione.

Concorso Notarile 2020: requisiti di ammissione

L’ammissione al Concorso 300 Notai è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 5 numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della L. 16 febbraio 1913 n.89 e successive modificazioni.

Da evidenziare:

laurea in Giurisprudenza ;

; compimento del periodo di pratica notarile o relativo titolo giustificativo di pratica ridotta;

o relativo titolo giustificativo di pratica ridotta; non essere stati dichiarati non idonei a 5 precedenti Concorsi Notaio.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di avviamento a selezione.

Leggi il bando

Concorso Notarile 2020: invio domande

Entro il 9 gennaio 2020, con il form sul sito del Ministero della Giustizia, doveva essere trasmessa la domanda di partecipazione al concorso notaio 2020.

Vai alla compilazione

La procedura si considera completa previo versamento della tassa di concorso di 51,55€ e dei 16€ per la marca da bollo.

In caso di difficoltà nella compilazione o nell’invio della domanda i candidati dovranno mandare una mail all’indirizzo concorsonotai@giustizia.it con: nome, cognome, cellulare e descrizione del problema.

Concorso Notarile 2020: prove

I candidati dovranno affrontare 3 prove scritte e 3 orali.

Lo scritto è composto da 3 prove teorico-pratiche consistenti nella redazione di:

un attimo di ultima volontà;

due atti tra vivi, uno dei quali di diritto commerciale.

E’ consentita la consultazione dei testi dei codici, delle leggi, dei decreti e dei dizionari di lingua italiana.

La prova orale si articola in 3 prove sui seguenti gruppi di materie:

diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione, con riferimento particolare agli istituti giuridici riguardanti la professione di notaio;

disposizioni sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

disposizioni riguardanti i tributi sugli affari.

Calendario prove concorso Notarile 2020

Nella Gazzetta Ufficiale del 18 Dicembre 2020 è stato pubblicato il diario delle prove scritte del Concorso Notarile, che si terranno dal 14 al 18 giugno 2021 a Roma.

I candidati idonei a partecipare dovranno presentarsi dalle 8 per l’identificazione (sarà necessario esibire la carta d’identità) e per la consegna dei testi di consultazione. In particolare:

il 14 giugno 2021, per i candidati con cognomi dalla A alla K;

il 15 giugno 2021, per i candidati con cognomi dalla L alla Z.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – del 21 aprile 2021 sarà data comunicazione del luogo di svolgimento delle prove scritte o di eventuali modifiche, salvo ulteriori rinvii.

Leggi l'avviso







