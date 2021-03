Nuovi contributi a fondo perduto fino a 150 mila euro: importi, percentuali, pagamento

Sono in arrivo nuovi contributi a fondo perduto 2021 per attività, esercenti e partite Iva che hanno subito perdite di fatturato nel 2020 rispetto al 2019 a causa delle chiusure imposte dall’emergenza Covid. Verranno introdotti con il Decreto Sostegno, atteso per la prossima settimana, erede dell’ex Decreto Ristori 5, che non ha mai visto la luce.

I nuovi indennizzi, come anticipato, andranno di pari passo con il calo di fatturato e saranno totalmente slegati dai codici Ateco (che erano stati introdotti con i precedenti contributi erogati nei mesi scorsi). Non solo. Oltre alle perdite economiche subite, saranno legati alla partita IVA.

Alle partite Iva che in questo bimestre abbiano registrato una perdita di almeno il 33% dovrebbe arrivare un contributo a fondo perduto, in due modalità alternative: bonifico o credito d’imposta a scelta.

L’aiuto decresce all’aumentare del fatturato annuo, (calcolato sul 2019). Non si prendono più in considerazione i codici Ateco.

I tecnici dell’Economia hanno spiegato nella relazione tecnica che questo sistema, costerebbe 9,475 miliardi (più di 4,7 miliardi al mese).

Vediamo le anticipazioni e novità sui nuovi ristori attesi nel provvedimento del governo Draghi, stando alle prime bozze in circolazione.

Decreto Sostegno: i nuovi contributi a fondo perduto

Esattamente come accaduto nei mesi scorsi, anche il governo Draghi inaugura il suo governo, oltre che con i Dpcm sulle regole e divieti covid, anche con un provvedimento che punta a sostenere imprese e famiglie in difficoltà, a causa della pandemia covid, che ormai da un anno mette in difficoltà il Paese e la sua economia: il Decreto sostegno.

Tra le varie misure di sostegno in arrivo sono appunto previsti ristori a fondo perduto per imprese e partite Iva. Verranno stabiliti requisti specifici per poterne beneficiare.

L’articolo 1 della bozza prevede appunto che gli indennizzi vengano riconosciuti a tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Tra i requisiti quindi:

avere la partita Iva

aziende con fatturato fino a 5 milioni di euro

dimostrare perdite di fatturato sull’intero 2020 rispetto al 2019

a prescindere dai codici Ateco

In pratica i contributi non saranno più erogati in base all’appartenenza ai codici Ateco dell’attività svolta (le vecchie tabelle Ateco), ma solo sulla base dei cali di fatturato: a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2021 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2019

Limiti contributi a fondo perduto 2021

Anche per gli indennizzi 2021 in arrivo col Decreto dovrebbe essere confermato il tetto massimo di 150 mila euro, e il limite del fatturato aziendale fino a 5 milioni di euro.

Importi dei nuovi contributi a fondo perduto 2021

Stando alla bozza in circolazione i contributi vanno da un minimo di 1.000 a un massimo di 150 mila euro.

L’importo è calcolato in base alla differenza tra il fatturato di gennaio e febbraio 2021 con quello di gennaio e febbraio 2019 applicando tre percentuali:

20% per le imprese con ricavi o compensi fino a 400 mila euro nel periodo di imposta 2019,

per le imprese con ricavi o compensi nel periodo di imposta 2019, 15% per quelle con ricavi da 400 mila euro a 1 milione nel periodo d’imposta 2019,

per quelle con ricavi nel periodo d’imposta 2019, 10% per le imprese comn ricavi tra 1 e 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.

Gli importi erogati a titolo di indennizzo vanno da 1.000 euro a 150 mila euro. Come infatti spiegato nell’articolo 1 del testo: “In ogni caso, l’importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a centocinquantamila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche”.

Nuovi contributi a fondo perduto: erogazione

Stando alle bozze i nuovi ristori verranno erogati con due modalità diverse, a scelta del beneficiario:

accredito con bonifico sul conto,

credito d’imposta

Nuovi contributi a fondo perduto: la domanda

Tutto dovrà essere il più rapido possibile, per garantire indennizzi veloci e lontani da logiche e tempistiche burocratiche. Ecco perchè non dovrebbero essere richieste montagne di documenti da consegnare. Basterà presumibilmente un’autocertificazione delle perdite di fatturato subite.

Per ottenere il contributo è obbligatorio presentate, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti e della modalità prescelta di attribuzione del contributo

La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Decreto Sostegno: le altre misure attese

Non solo fondo perduto. Nel Decreto Sostegno in arrivo c’è spazio anche per lavoratori e famiglie. Si parla anche di:

cassa integrazione,

proroga del Reddito di emergenza e della Naspi,

proroga rottamazione e saldo e stralcio,

indennizzi al comparto scii,

aiuti per stagionali, lavoratori dello spettacolo,

blocco licenziamenti fino a giugno







© RIPRODUZIONE RISERVATA