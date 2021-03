Concorsi Forze Armate 2021: tutti i bandi

Nuovi Concorsi Forze Armate sono previsti per il 2021, finalizzati a incrementare i servizi di sicurezza e di prevenzione a livello locale e nazionale. In questo articolo verrà presentata una lista di tutti i concorsi, in continuo aggiornamento, che riguarderanno:

Guardia di Finanza;

Arma dei Carabinieri;

Esercito;

Marina Militare;

Aeronautica Militare;

Vigili del Fuoco.

Vediamo quindi quali sono i Concorsi per le Forze Armate previsti per il 2021, i requisiti di partecipazione e alcuni dettagli sulle prove.

Concorsi Forze Armate 2021: 438 posti per allievi marescialli Esercito, Marina e Aeronautica

Nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 5 marzo 2021 è stato pubblicato un concorso, per 438 posti da allievi marescialli divisi tra:

Marescialli dell’ Esercito ;

; Marescialli della Marina Militare ;

; Marescialli dell’Aeronautica Militare.

Sono previste riserve di posti per:

coniuge e figli superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;

diplomati delle Scuole militari;

assistiti dall’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell’Esercito, dall’Istituto Andrea Doria per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall’Opera Nazionale peri Figli degli Aviatori e dall’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri.

Requisiti

Per partecipare al concorso occorre possedere, tra gli altri, i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

diploma di istruzione superiore di II grado valido per l’accesso all’università;

godimento di diritti civili e politici;

avere superato i 17 anni di età e non aver compiuto i 26, elevati a 28 per chi ha prestato servizio militare;

Per maggiori dettagli sui requisiti previsti dal concorso, è possibile leggere un nostro approfondimento sul tema.

Domanda

È possibile inviare la domanda di partecipazione esclusivamente tramite il portale concorsi del Ministero della Difesa accessibile al sito concorsi.difesa.it.

Per accedere al portale occorrerà registrarsi:

tramite SPID ;

; tramite email , numero di cellulare e documento di riconoscimento;

, numero di cellulare e documento di riconoscimento; tramite CNS, CIE e lettore di smart card.

Il termine ultimo per presentare domanda è il 6 aprile 2021.

Prove

Le prove del concorso sono diverse a seconda del bando per il quale si intende partecipare.

Per quanto riguarda il Concorso Allievi Marescialli Esercito, le prove previste sono:

prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive;

prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese;

prove di verifica dell’efficienza fisica;

accertamento dell’idoneità attitudinale;

accertamento dell’idoneità psico-fisica;

tirocinio;

valutazione dei titoli di merito.

Il Concorso Allievi Marescialli Marina Militare prevede invece:

prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive;

accertamento dell’idoneità psico–fisica;

accertamento dell’idoneità attitudinale;

prove di verifica dell’efficienza fisica;

prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie;

tirocinio;

valutazione dei titoli di merito.

Le prove del Concorso Allievi Marescialli Aeronautica Militare saranno invece:

prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive;

accertamento dell’idoneità psico–fisica;

tirocinio;

prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie;

valutazione dei titoli di merito.

Concorsi Forze Armate 2021: 626 posti per allievi marescialli Arma dei Carabinieri

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 12 febbraio 2021, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione all’11° corso triennale (2021-2024) di 626 Allievi marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri.

Dei posti previsti dal concorso, 125 sono riservati:

al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;

ai diplomati delle Scuole militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica;

agli assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito italiano, dall’Istituto Andrea Doria per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri, in possesso dei prescritti requisiti.

Requisiti

Possono partecipare al concorso:

i militari dell’Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti e degli Appuntati e Carabinieri (compresi gli appartenenti al ruolo forestale), nonché gli Allievi carabinieri che non abbiano compiuto i 30 anni e che siano in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado ;

dell’Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti e degli Appuntati e Carabinieri (compresi gli appartenenti al ruolo forestale), nonché gli Allievi carabinieri che non abbiano compiuto i 30 anni e che siano in possesso di un ; i cittadini italiani tra i 17 e i 25 compiuti (termine elevato a 27 anni compiuti per chi ha prestato servizio militare) in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado e pieno godimenti dei diritti civili e politici.

Per approfondimenti, abbiamo parlato del concorso per allievi marescialli in questo articolo.

Domanda

Per partecipare al concorso è necessario presentare apposita domanda esclusivamente online tramite il portale concorsi sulla pagina web dell’Arma. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 15 marzo 2021, sarà possibile accedere al portale tramite credenziali SPID o CNS.

Prove

Sono diverse le prove previste dal concorso. Queste infatti saranno articolate in:

prova preliminare;

prove di efficienza fisica;

prova scritta di conoscenza della lingua italiana;

accertamenti psico-fisici;

accertamenti attitudinali;

prova orale.

Concorsi Forze Armate 2021: 10 tenenti TLA Guardia di Finanza

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 23 febbraio 2021, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 10 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di Finanza.

Requisiti

Per partecipare al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

laurea specialistica o laurea magistrale o titolo equipollente in discipline attinenti alla specialità per la quale si concorre

non essere stati rinviati o espulsi da corsi di formazione dell’Accademia del Corpo della

guardia di finanza;

guardia di finanza; possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;

non essere stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da

accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;

accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia; non trovarsi, alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di ufficiale del Corpo della guardia di finanza;

non essere imputati o condannati ovvero non avere ottenuto l’applicazione della pena

ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, non essere o essere stati inoltre sottoposti a misure di prevenzione;

ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, non essere o essere stati inoltre sottoposti a misure di prevenzione; essere in possesso dei diritti civili e politici;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una

pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche

amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o

d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei

proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo;

Sono inoltre previsi altri requisiti specifici per alcune categorie di candidati che sono consultabili nel bando.

Domanda

La domanda di partecipazione al concorso può essere inoltrata esclusivamente online tramite il portale concorsi della Guardia di Finanza. Il termine ultimo per la presentazione è il 25 marzo 2021, alle ore 12. Per poter inviare la domanda è inoltre necessario possedere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Prove

Il processo di selezione è articolato in diverse prove, in particolare:

una prova preliminare (test logico-matematici e culturali);

una prova scritta di cultura tecnico-professionale;

la valutazione dei titoli di merito;

l’accertamento dell’idoneità psico-fisica;

l’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza;

una prova orale;

una prova facoltativa di una lingua straniera.

Concorsi Forze Armate 2021: 3 Allievi Finanzieri

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 2 marzo 2021, è indetto un concorso per il reclutamento di 3 allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di finanza, riservata al coniuge e ai figli superstiti, nonché ai fratelli o alle sorelle del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio.

Requisiti

Per partecipare al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

età compresa tra i 18 e i 26 anni al momento della presentazione della domanda;

possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea;

non essere stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da

accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia;

accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia; possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;

non trovarsi, alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di finanziere;

non essere imputati o condannati ovvero non avere ottenuto l’applicazione della pena

ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, non essere o essere stati inoltre sottoposti a misure di prevenzione;

ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, non essere o essere stati inoltre sottoposti a misure di prevenzione; essere in possesso dei diritti civili e politici;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una

pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche

amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o

d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei

proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo;

pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo; non essere stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di

coscienza, ovvero aver rinunciato a tale status;

Domanda

La domanda di partecipazione al concorso può essere inoltrata esclusivamente online tramite il portale concorsi della Guardia di Finanza. Il termine ultimo per la presentazione è l’1 aprile 2021, alle ore 12. Per poter inviare la domanda è inoltre necessario possedere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Prove

La procedura di selezione prevede lo svolgimento delle seguenti prove:

accertamento dell’idoneità psico-fisica;

accertamento dell’idoneità attitudinale;

valutazione dei titoli.

Maggiori dettagli sono presenti all’interno del bando, scaricabile qui.







