Covid: la nuova mappa dei colori delle Regioni dall’8 marzo 2021

Nuovo cambio per i colori delle Regioni dall’8 marzo 2021, a seguito del consueto monitoraggio della cabina di regia per i contagi covid, che da tempo si tiene di venerdì, e della conseguente ordinanza ministeriale.

E mentre la tarantella di colori non smette di suonare per il Paese, il confermato ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato le ordinanze del 5 marzo 2021, con cui appunto mette nero su bianco la nuova colorazione dell’Italia. Le novità rispetto alle ordinanze di fine febbraio sono diverse e importanti: al duetto delle regioni rosse (Basilciata e Molise) si aggiunge una terza Regione: la Campania. Mentre il presindente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha deciso di inserire anche tutti i Comuni dell’area Ausl Romagna in zona rossa. In pratica tutta la Romagna, mentre già le province di Bologna e Modena erano diventate rosse.

Il succo del monitoraggio e della decisione di Speranza: la Campania diventa rossa; Veneto e Friuli Venezia Giulia passano all’arancione; la Lombardia viene confermata arancione scuro (come stabilito dal presidente Fontana il 5 marzo).

A queste decisioni si devono aggiungere quelle dei presidenti di Regione, come appunto Bonaccini, con cui entrano in zona rossa da lunedì 8 marzo tutti i comuni della Ausl Romagna. Si tratta – spiega la Regione – di quelli delle province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna, territori già in arancione scuro fatta eccezione per il Forlivese, anch’esso in rosso da lunedì.

Sulla base dei dati dell’Azienda sanitaria romagnola, e informati i sindaci, la Regione adotterà domani una nuova ordinanza, in vigore dall’8 fino domenica 21 per fronteggiare la diffusione dei contagi, che continua ad aumentare a causa delle nuove varianti, anche fra giovani e giovanissimi e alla luce dell’ aumento dei ricoveri nei reparti Covid e nelle terapie intensive

Attualmente la situazione vede quindi 3 Regioni in rosso (in aggiunta molte province emiliane e romagnole) e 11 Regioni in arancione. Ci sono poi 6 Regioni gialle e una bianca.

Vediamo ora la nuova mappa dei colori delle Regioni italiane da lunedì 8 marzo.

Regioni in zona bianca dall’8 marzo 2021

Resta anche questa settimana una sola Regione con tutti i requisiti per la zona bianca: si tratta della Sardegna. Per ambire a questo candido colore bisogna avere un Rt inferiore a 1 e un’incidenza settimanale della malattia inferiore a 50 casi per 100mila abitanti nella settimana.

Ogni attività può riaprire, ma ci sono comunque limiti e regole anche per le regioni bianche.

Regioni in zona gialla dall’8 marzo 2021

La nuova mappa gialla del Paese cambia leggermente volto. Ecco le Regioni gialle dal 1° marzo 2021:

Liguria,

Lazio,

Calabria,

Puglia,

Sicilia,

Valle d’Aosta.

Regioni in zona arancione dall’8 marzo 2021

In fascia arancione dall’8 marzo troviamo:

Lombardia,

Friuli Venezia Giulia,

Veneto,

Abruzzo,

Emilia Romagna (solo alcune zone, mentre le province romagnole e Bologna e Modena sono rosse per decisione del presidente Bonaccini),

(solo alcune zone, mentre le province romagnole e Bologna e Modena sono rosse per decisione del presidente Bonaccini), Marche,

Piemonte,

Umbria,

Toscana,

le province autonome di Bolzano e Trento

Regioni in zona rossa dall’8 marzo

Altra novità di questo inizio marzo è la ricomparsa di alcune Regioni rosse. Sono 2 per ora:

Basilicata,

Molise,

Campania ,

, Romagna (province e comuni di province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna, Forlì, in aggiunta a quelle già rosse di Bologna e Modena).

Divieti e regole Covid

Ricordiamo che le restrizioni covid e le regole per le zone gialle, rosse e arancioni sono ancora valide, con la differenza che in ogni Regione ora cambieranno in base al colore acquisito.

Così come resta valido l’obbligo di autocertificazione (a seconda dei vari divieti per fascia)

Divieto spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo

Ricordiamo inoltre che il Governo Draghi ha prorogato il divieto di circolazione tra Regioni fino al 27 marzo. Lo stop riguarda anche le regioni gialle.







