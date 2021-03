Decreto Sostegno 2021: ristori, licenziamenti, cartelle esattoriali, congedi, cig. La bozza

Il tanto atteso Ristori 5 non vedrà la luce e sarà completamente sostituito da un nuovo provvedimento targato governo Draghi, per dare sostegno e aiuti a chi ha subito perdite in questa ulteriore fase di emergenza covid: è in arrivo il Decreto Sostegno 2021.

Il Parlamento aveva già approvato, durante l’ex esecutivo Conte, la sesta autorizzazione allo scostamento di bilancio da 32 miliardi per finanziare il Ristori. Salvo poi tutto ciò che ne è consueguito e che ha costretto ad un lungo stand by di molti provvedimenti, tra cui proprio il Ristori 5: la crisi di governo causata da Matteo Renzi e Italia Viva, le dimissioni di Conte e il successivo incarico a Draghi da parte del capo dello Stato Sergio Mattarella.

Nuovo governo pronto appunto a stravolgere i bonus nel cassetto del precedente esecutivo e a inaugurare una nuova fase di aiuti e indennizzi, ribattezzandolo appunto “Sostegno”, e segnando l’inizio della nuova era.

Tra i beneficiari del nuovo provvedimento dovrebbero esserci famiglie, imprese e lavoratori. ma di quali aiuti beneficeranno e, soprattutto, da quando?

Nella bozza di 26 articoli (provvisori) si parla innanzitutto di contributi a fondo perduto per partite IVA che hanno registrato un calo del fatturato pari ad almeno il 33 per cento confrontando il 2020 con il 2019. E poi ancora cassa integrazione, proroga rottamazione e saldo e stralcio, indennizzi al comparto scii, aiuti per stagionali, lavoratori dello spettacolo, stop al versamento delle cartelle esattoriali fino al 30 aprile. E poi ci sono anche il potenziamento degli asili e i vaccini, lavoratori fragili

Facciamo un breve riepilogo della misure e delle novità che potrebbero arrivare tra pochi giorni con l’approvazione del provvedimento di aiuti firmato Draghi.

Quando arriva il Decreto sostegno?

Il governo sarebbe già al lavoro sul provvedimento, che vedrà forse la luce entro metà marzo, quindi entro la prossima settimana.

Decreto Sostegno 2021: contributi a fondo perduto

In continuità con il precedente governo, il supporto alle aziende e attività in crisi arriverà con i nuovi contributi a fondo perduto, che seguiranno però regole stabilite. il requisito fondante è un calo del fatturato di almeno il 33% tra 2020 e 2019.

Stando alla bozza visionata, i contributi vanno da un minimo di 1.000 a un massimo di 150 mila euro.

L’importo è calcolato in base alla differenza tra il fatturato di gennaio e febbraio 2021 con quello di gennaio e febbraio 2019 applicando tre percentuali:

20% per le imprese con ricavi o compensi nel periodo di imposta 2019 non superiori a 400.000 euro,

per le imprese con ricavi o compensi nel periodo di imposta 2019 non superiori a 400.000 euro, 15% per quelle con ricavi fino a 1 milione,

per quelle con ricavi fino a 1 milione, 10% per le imprese fino a 5 milioni.

Già con l’ex ministro Roberto Gualtieri si parlava di indennizzi slegati dai consueti codici Ateco e basati solo sulle perdite effettive dell’attività. Cosa che il neo ministro dell’Economia Daniele Franco sembra essere confermata.

L’obiettivo dell’esecutivo sembra andare nella direzione di un sistema di indennizzi per supportare le singole imprese che hanno subito danni più gravi nell’anno della pandemia, a prescindere dalla tipologia di attività svolta e dal territorio lavora.

Proroga Cassa integrazione

Il provvedimento porterebbe anche una proroga della Cassa integrazione con causale Covid-19:

di 8 settimane per quella ordinaria

per quella ordinaria di 26 settimane per quella in deroga

per quella in deroga con assegno ordinario da utilizzare entro il 31 dicembre 2021

Proroga Reddito di emergenza e Naspi

Resta ancora da capire se la proroga del Reddito di emergenza (Rem) che era stato interrotto a dicembre 2020, sarà presente del provvedimento dei sostegni in arrivo. Anche per questa misure di sostegno alle famiglie in difficoltà si attendeva infatti il Decreto Ristori 5, definitvamente tramontato poi assieme al governo promotore.

Dovrebbe essere prorogata anche l’indennità di disoccupazione Naspi.

Rottamazione Quater e saldo e stralcio

Dovrebbe esserci spazio anche per la Pace fiscale 2021 nel prossimo provvedimento, con l’introduzione di una Rottamazione quater e un nuovo saldo e stralcio 2021.

A questo proposito la proroga annunciata dal Mef su rottamazione e saldo e stralcio in scadenza al 1° marzo, potrebbe essere inserita proprio nel “Sostegno”.

Intanto nella bozza, i versamenti legati alle cartelle esattoriali sono sospesi fino al 30 aprile. Ciò non toglie però che dal 1 marzo riparte la macchina della riscossione con la notifica dei nuovi atti.

Le scadenze sospese andranno saldate “entro il sessantesimo giorno” dal termine della sospensione. Lo prevede la bozza del decreto Sostegno che modifica anche le scadenze per le rate della rottamazione e del saldo e stralcio.

Le rate saltate finora e relative al 2020 andranno saldate entro il 31 luglio, quelli relativi al 2021 (febbraio, marzo, maggio e luglio) entro il 30 novembre.

Decreto Sostegno 2021: proroga blocco licenziamenti

Altra novità in arrivo potrebbe essere il rinvio della scadenza del blocco dei licenziamenti, che verrebbe prorogato al 30 giugno 2021.

Altre misure nel Decreto Sostegno

Tra gli altri interventi attesi e richiesti con fermezza:

aiuti al settore sciistico,

aiuti ai lavoratori stagionali e dello spettacolo

aiuti ai lavoratori autonomi con esonero dai contributi

Decreto sostegno: i congedi per genitori

Il governo è a lavoro anche per il rinnovo dei congedi Covid, per aiutare le famiglie alle prese con le chiusure delle scuole per contenere il contagio o con i figli a casa in quarantena: secondo quanto si apprende il ministero del Lavoro avrebbe chiesto il rinnovo del pacchetto dei congedi parentali straordinari (finora retribuiti al 50%) in vista del varo del decreto Sostegno.

Smart working del Decreto Sostegno

La ministra della Famiglia Elena Bonetti, ha spiegato in televisione che si starebbe cercando di ripristinare “il diritto allo smart working” in “qualsiasi caso le scuole vengano chiuse” e “stiamo studiando anche una misura ad hoc per i lavoratori professionisti, per le partite Iva”.

(Articolo in aggiornamento)







