I nuovi colori da lunedì 8 marzo: Campania in rosso, Veneto e Friuli arancioni, Lombardia arancio scuro

L’Italia si colora di arancione e rosso causa covid. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le ordinanze con i nuovi colori delle Regioni da lunedì 8 marzo. La Lombardia e l’Emilia Romagna evitano la zona rossa.

In particolare la Lombardia passa all’arancione scuro. Una decisione peraltro che presidente di Regione Attilio Fontana aveva già preso con una ordinanza regionale, anticipando l’esito di oggi. Veneto e Friuli-Venezia Giulia diventano arancioni.La Campania divienta invece rossa.

Le ordinanze sono in vigore a partire da lunedì 8 marzo 2021.

In Emilia romagna in particolare c’è il record assoluto di nuovi contagi giornalieri da inizio pandemia: sono schizzati oltre i oltre i tremila.

C’è stata una “Netta accelerazione dell’epidemia” con un’incidenza nazionale che sfiora i 200 (194,87 per 100.000 abitanti) con una previsione di ulteriore peggioramento: nei prossimi giorni potrebbe raggiungere quota 250. È quanto emerge dall’ultimo report sull’andamento dell’epidemia relativo al periodo 22-28 febbraio.

L’Rt medio nazionale raggiunge quota 1,06. La settimana scorsa invece era a 0.99. Gli Ospedali sono sempre più sotto stress. Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento (26% contro il 24% della scorsa settimana).

Dati che chiedono di agire tempestivamente con nuove e più stringenti regole e misure.

“La curva segnala una ricrescita dei casi in Italia, ma la ricrescita non è solo in Italia. Nelle ultime settimane c’è un dato di crescita in Italia e anche l’incidenza sta salendo”.

Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro alla conferenza stampa sull’analisi del monitoraggio settimanale della cabina di regia. “Il contagio in questo momento avviene soprattutto a livello familiare.

Nel report di monitoraggio emerge che 10 Regioni/PPAA hanno un Rt puntuale maggiore di 1 di cui una (Molise) ha un Rt con il limite inferiore superiore a 1,25, compatibile con uno scenario di tipo 3. Delle altre nove, sei hanno un Rt nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2. Lo evidenzia la bozza del monitoraggio settimanale Iss-ministero della salute.

Scendono i casi nelle Rsa “mentre alcuni focolai sono segnalati presso le strutture ospedaliere e questo può essere dovuto alle nuove varianti”, ha aggiunto Brusaferro.

“C’è uno scenario di progressione rapida della diffusione del virus in tutta Italia. Ci avviciniamo alla soglia di allarme di 250 casi per 100mila abitanti, che rende necessarie misure tempestive.

Ecco l’elenco degli indici RT per ogni Regione

REGIONE RT

Abruzzo 0.96

Basilicata 1.16

Calabria 0.81

Campania 0.96

E-R 1.13

FVG 0.92

Lazio 0.98

Liguria 0.96

Lombardia 1.13

Marche 1.08

Molise 1.66

Piemonte 1.15

PA Bolzano 0.75

PA Trento 1.1

Puglia 0.93

Sardegna 0.67

Sicilia 0.79

Toscana 1.18

Umbria 0.79

Valle d’Aosta 1.21

Veneto 1.08.







