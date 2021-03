Il reddito di emergenza (Rem) sarà rinnovato ancora nel 2021?

Gentile redazione, sono stata beneficiaria del Reddito di emergenza nel 2020, ma mi trovo ancora in situazione di difficoltà. Non ho capito se posso richiedere il Rem anche a gennaio, febbraio e marzo 2021 o se non c’è più possibilità di fare domanda. Grazie. G.O.

è bene informarla subito che l’ultima tranche di Rem 2020 è stata quella di dicembre 2020.

Con l’ulitmo decreto Ristori approvato il 27 ottobre dal Governo Conte erano state aggiunte altre 2 mensilità di Reddito di emergenza: quelle di novembre 2020 e dicembre 2020. La domanda per ottenerle è scaduta il 30 novembre 2020.

Tutti attendevano una proroga del sussidio nel successivo Decreto Ristori 5, ma il governo Conte è caduto, dopo la crisi causata da Italia Viva e Matteo Renzi, che ha fatto venire meno la fiducia all’esecutivo, con le conseguenti dimissioni del premier e l’arrivo di Mario Draghi alla guida della nuova compagine.

Il nuovo esecutivo ha confermato la volontà di proseguire nell’emanazione di un provvedimento di aiuti e bonus a imprese e famiglie, proprio a causa del perdurare della pandemia. Questo provvedimento è stato ribattezzato Decreto Sostegno e sostituirà in toto il Ristori 5.

Dovrebbe essere varato nei prossimi giorni, entro la prima metà di marzo. Solo allora si saprà se il Reddito di emergenza sarà proprogato anche nel 2021. Non possiamo fare altro che attendere l’ufficialità delle misure.

Sappiamo solo che a disposizione c’è un fondo di 32 miliardi, stanziato con l’approvazione da parte del Parlamento dello scostamento di bilancio a fine 2020, e che certamente saranno inserite misure di sostegno come:

contributi a fondo perduto 2021

congedi per genitori di figli in DAD

pace fiscale

blocco licenziamenti,

bonus covid per stagionali, spettacolo e autonomi.

Per il Rem 2021 non c’è alcuna certezza al momento. Certo è che la povertà è in crescita nel Paese. Secondo gli ultimi dati Istat (di marzo 2020) nel 2020 le famiglie in povertà assoluta sono oltre 2 milioni (+335mila rispetto al 2019), per un numero complessivo di individui pari a circa 5,6 milioni: 1milione in più rispetto all’anno precedente.

E’ plausibile dunque che il governo intervenga in qualche modo per sostenere, non solo le imprese, ma anche le famiglie in difficoltà. Tra gli interventi potrebbe quindi rientrare proprio il Reddito di emergenza.

La terremo aggiornata non appena il Decreto Sostegno verrà approvato.

