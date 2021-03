Il software per commercialisti che fa per te

Sei un commercialista e sei alla ricerca di un software che possa aiutarti nella gestione del tuo studio? Dedicami qualche minuto e ti mostrerò una valida soluzione per ottimizzare il tuo ambiente di lavoro.

Cos’è un software per commercialisti

Iniziamo cercando di capire meglio cos’è un software per commercialisti e a cosa serve. Il software per commercialisti, come già saprai, è uno strumento “salvatempo”, che consente di automatizzare le varie attività dello studio. Il commercialista, del resto, per un’azienda è una figura fondamentale: la gestione della contabilità consente di avere una precisa idea di entrate e uscite e di pagare regolarmente tutte le scadenze fiscali.

È proprio questo che un software per commercialisti fa: tiene sotto controllo l’andamento delle aziende e dei professionisti di cui si segue la contabilità, effettua in automatico analisi e benchmarking, controlla i flussi di lavoro, ottimizza i processi di rilevazione di eventi economicamente rilevanti.

In questo modo, quelle operazioni che un tempo eseguivi “manualmente”, vengono automatizzate. E tu avrai più tempo per le consulenze e per la gestione umana del cliente. In poche parole è uno strumento indispensabile, che tutti gli studi dovrebbero avere.

Quali sono le funzioni di un gestionale per commercialisti

Sono molteplici le attività che un gestionale per commercialisti consente di automatizzare:

gestisce le scadenze (anche con la Pubblica Amministrazione)

amministra le scritture in prima nota

tiene sotto controllo i registri e le liquidazioni IVA

riclassifica i bilanci aziendali

effettua la gestione amministrativa e contabile delle aziende clienti

Scegliendo un buon software gestionale per commercialisti, la tua vita (lavorativa) sarà decisamente più semplice. Innanzitutto, per ogni cliente il software apre una pratica con costi e ricavi, ore lavorate, eventuali spese e anticipazioni sostenute: all’interno della pratica andrà ad archiviare i documenti e ad impostare le varie scadenze.

Inoltre, consente di gestire i mandati dello studio, determinando i vari servizi da erogare ad uno specifico cliente con le rispettive condizioni economiche e amministrative e di creare un archivio degli addebiti così da monitorare in tempo reale l’andamento e la redditività dello studio.

Un software per commercialisti si occupa infine della gestione dei flussi telematici relativa agli adempimenti fiscali, in quanto è progettato per l’invio telematico delle documentazioni relativi agli adempimenti quotidiani dei commercialisti (dichiarazioni fiscali, fatture elettroniche, comunicazioni varie). Il fascicolo prodotto, correlato dalle ricevute dell’Agenzia delle Entrate, viene archiviato in automatico.

Che caratteristiche deve avere un software per commercialisti

Esistono alcune caratteristiche che un buon software per commercialisti deve avere. Innanzitutto deve essere user-friendly, intuitivo e deve poter essere utilizzato da tutti i membri dello studio.

Inoltre, deve portare al tuo studio efficienza e precisione, riducendo al minimo (o meglio eliminando) il margine d’errore e deve semplificare il coordinamento tra lo studio, i tuoi clienti, le banche e tutte le parti interessate.

Infine, deve essere un software affidabile e sicuro. Perché, l’attività del commercialista, è fondamentale per la gestione contabile e fiscale dell’azienda.

Quali sono i vantaggi di un software gestionale per commercialisti

Perché dovresti scegliere un software gestionale per commercialisti:

è efficiente, diminuisce la possibilità di errore e ti consente di avere più tempo da dedicare ai tuoi clienti

non avrai più bisogno di tenere un enorme archivio cartaceo

l’immissione dei dati è semplice e veloce

i processi sono rapidi (i ritardi, ad esempio tra la vendita di un servizio e la fatturazione, sono minimi)

i report e le analisi sono automatizzati (ad esempio su profitti e perdite, debitori e creditori, conti dei clienti, conteggi delle scorte, vendite, previsioni ecc.) e così pure le attività (calcolo e produzione delle buste paga, produzione di buste paga, calcolo dell’IVA ecc.)

si integra con altri sistemi, come l’online banking e la fatturazione elettronica

Perché scegliere Espando Studio

Se stai cercando un software per commercialisti che ti faciliti il lavoro, Espando Studio è la soluzione che fa al caso tuo. Un software intuitivo, semplice da usare, tempestivamente aggiornato per far fronte alle normative fiscali ed economiche.

Con Espando Studio puoi gestire le attività aziendali e le funzioni in modo automatico, grazie all’esperienza e alla professionalità dell’azienda creatrice (Bluenext) e alla continua assistenza da parte di Kalyos. Disponibile sia in versione desktop che cloud, consente di migliorare il proprio business, risparmiare tempo, gestire le operazioni fiscali e previdenziali, dedicarsi ai clienti e di mantenere le relazioni con l’Agenzia delle Entrate organizzando il lavoro in modo più ottimizzato e preciso.

Espando Studio semplifica le operazioni di contabilità, riuscendo a rispondere alle necessità dell’impresa cliente (dalla preparazione della dichiarazione dei redditi alla valutazione e revisione dei bilanci). Tutti i documenti contabili generati vengono archiviati in modo digitale tramite l’applicativo che si occupa della Conservazione Digitale Online, e serve per gestire in automatico il processo di conservazione in formato digitale di ogni tipo di documento.

La procedura automatizzata consente di organizzare i documenti, ricercarli, importarli, inviarli (tutta la responsabilità è delegata al partner SIA SpA, leader nel settore). Inoltre, il software gestisce gli invii telematici delle documentazioni relative agli adempimenti quotidiani dei commercialisti, e archivia il fascicolo prodotto correlato dalle ricevute dell’Agenzia delle Entrate.







