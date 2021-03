Rottamazione ter e saldo e stralcio: proroga in arrivo. Stop ai pagamenti del 1° marzo

Eccoci con una ulteriore proroga per Rottamazione ter e saldo e stralcio, annunciata dal Ministero dell’economia. Stop alla scadenza di oggi 1° marzo per i pagamenti delle rate 2020 ancora non versate a cui si aggiunge la prima rata del 2021 della rottamazione-ter.

Il ministero ha annunciato l’arrivo di un provvedimento pronto a far slittare ulteriormente questa scadenza, avvisando quindi chi è in fermento per la deadline di oggi, di non preoccuparsi. Ci sarà ancora tempo. Resta solo da capire la prossima data ultima.

Questa la nota stampa del Mef:

“Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che è in corso di redazione il provvedimento che differirà il termine del 1° marzo 2021 per il pagamento delle rate della “rottamazione-ter” (articoli 3 e 5 del DL n. 119/2018) e del “saldo e stralcio” (art. 1 commi 190 e 193 della Legge 145/2018).

Il termine riguarda le rate del 2020 ancora non versate a cui si aggiunge la prima rata del 2021 della rottamazione-ter.

Il provvedimento entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 2021 e i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento che sarà disposto”​.

Nel 2020 sono stati molti e provvedimento di proroga di molti versamenti sulle cartelle esattoriali. Ultimi dei quali:

quello con cui il governo Conte, con l’articolo 1 del D.L. 129/2020 (Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale) ha modificato gli articoli 68 del D.L. 18/2020, e 152 comma 1 del D.L. 34/2020. Nello specifico sono stati ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2020: i termini di pagamento delle cartelle inviate precedentemente e degli altri atti dell’Agente della riscossione; il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento,

il Decreto-Legge n.3/2021 recante: “Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari”, che ha previsto il rinvio al 31 gennaio 2021 delle scadenze dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Proroga Rottamazione ter e saldo e stralcio: le date

Ancora nulla si sa sul prossimo termine di scadenza da rispettare per saldare quanto dovuto. Si sa solo che tutto si riferisce alle rate 2020 di rottamazione e saldo e stralcio e alla prima rata 2021 della rottamazione ter.

Attendiamo il provvedimento del ministero che chiarisca ogni dubbio a riguardo.







