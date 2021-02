Concorsi Comune di Padova 2021: nuovi bandi in arrivo

Proseguono le possibilità di assunzione nel 2021 presso il Comune di Padova con nuovi concorsi che dovrebbero essere pubblicati a breve nella Gazzetta Ufficiale. A darne notizia l’assessora alle Risorse Umane Francesca Benciolini, che non nasconde l’ottimismo nell’aver sbloccato una situazione delicata come può essere il tema delle assunzioni ai tempi della pandemia.

Sono quindi previsti nuovi concorsi per il 2021, dando seguito al piano fabbisogni che contempla 285 nuove assunzioni entro il 2023.

Concorsi Comune di Padova 2021: i bandi in arrivo

Sono previsti almeno due nuovi concorsi nei prossimi giorni, che riguarderanno in particolare:

un concorso per 60 posti da impiegati amministrativi ;

; un concorso per 20 agenti di polizia locale.

Concorsi Comune di Padova 2021: requisiti

I requisiti per la partecipazione ai concorsi sono descritti in questo articolo. Entrando nel particolare e quindi per quanto riguarda i requisiti specifici, nel caso del concorso per impiegati amministrativi si potrà partecipare se si è in possesso del diploma. Per il concorso da agenti della polizia locale è invece previsto anche un requisito legato all’età, per il quale possono partecipare i candidati con un’età massima 35 anni.

Lo scopo delle assunzioni è anche quello di abbassare l’età media del personale in forza al Comune di Padova, per favorire anche una transizione verso le nuove tecnologie delle quali il Comune si sta dotando.

Concorsi Comune di Padova 2021: le nuove direttive anti-covid

Ci si aspetta una grande partecipazione ai concorsi, che riprendono con nuovi protocolli legati al contenimento della pandemia da Covid-19. Tra le nuove indicazioni, l’obbligo di tampone effettuato massimo 48 ore prima della prova e la distanza tra le postazioni che deve essere di 2 metri.

Le prove orali potranno essere svolte in via telematica, mentre le aule avranno una capienza massima di 30 candidati. Ultimo ma non per importanza, l’obbligo di indossare le mascherine fornite dall’organizzazione per tutta la durata della prova.

Seguiranno aggiornamenti alla pubblicazione dei bandi con le modalità di partecipazione e di svolgimento delle prove.







