Concorso Agenzia Dogane 2020, rinviata la comunicazione sulle prove a maggio. Guida alla preselezione

Le disposizioni in materia di contenimento della diffusione del covid che, di fatto, limitano lo svolgimento della selezione dei concorsi pubblici, hanno portato a un ulteriore rinvio della comunicazione sulle prove del Concorso Agenzia Dogane 2020.

Il 3 maggio 2021 verranno fornite indicazioni sulla preselezione. Il rinvio riguarda sia la procedura per diplomati che per laureati.

In questo articolo forniamo una guida completa sulla preselezione, ovvero la prima prova nel caso in cui lo specifico profilo abbia un elevato numero di candidati.

I partecipanti del Concorso Agenzia Dogane devono affrontare le seguenti prove:

Ciò che accomuna la selezione del Concorso Agenzia Dogane per diplomati e del Concorso Agenzia Dogane per laureati è indubbiamente la preselezione.

La prova verrà attivata secondo le seguenti condizioni:

E’ possibile che per alcuni profili non sia attivata la preselezione se il numero delle domande è inferiore ai livelli stabiliti.

La preselezione è unica per tutti i profili a concorso ed è così strutturata:

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

Il punteggio ottenuto non incide sulla posizione nella graduatoria finale di merito. La prova, infatti, serve per una prima scrematura dei candidati.

Saranno ammessi alle prove scritte:

Verranno predisposti specifici elenchi per ciacun codice di concorso.

La banca dati è una raccolta di 5000 quesiti su materie utili per esaminare la preparazione dei candidati durante le sessioni di preselezione. Il giorno della prova verrà estratto il numero di quiz stabilito per ogni tipologia.

Nei 10 giorni prima della prova verrà pubblicata.

Il 24 febbraio 2021 sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane è stato pubblicato un nuovo avviso di rinvio: ulteriori informazioni, ed eventualmente le date e le sedi anche decentrate, verranno comunicate il 3 maggio 2021.

L’orario e la data di convocazione devono essere rispettate, la mancata presentazione comporta l’esclusione dal concorso.

Per la preparazione consigliamo il volume di Giuseppe Cotruvo, suddiviso in 2 parti:

Nella sezione online collegata al libro sono presenti:

Una volta pubblicata la banca dati verrà resa disponibile.

Giuseppe Cotruvo (a cura di),

Maggioli Editore

2020,

Il volume costituisce un utilissimo strumento di preparazione per la prova preselettiva di tutti i profili richiesti dai bandi di concorso per 1226 posti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (G.U. 6 ottobre 2020, n. 78). La prova preselettiva consiste in un test composto da...