Concorsi Corte dei Conti, in Gazzetta regole tecniche sullo svolgimento telematico per Commissioni: un riassunto

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.39 del 16-02-2021 il provvedimento contenente regole tecniche e operative per i concorsi Corte dei Conti e i concorsi Magistratura anche indetti congiuntamente ad altre amministrazioni.

Le regole per semplificare e velocizzare l’iter di selezione riguardano il lavoro delle Commissioni esaminatrici. Come indicato all’art. 5 il provvedimento potrebbe essere integrato per fornire ulteriori indicazioni operative sullo svolgimento.

Concorsi Corte dei Conti: svolgimento online per Commissioni e possibile integrazione

Il provvedimento riguardante i Concorsi Corte dei Conti e i Concorsi Magistratura fornisce indicazioni per la gestione online delle attività delle Commissioni Esaminatrici “ivi compresa

la fase della correzione degli elaborati scritti, in modalità telematica, garantendo la sicurezza, la tracciabilità delle comunicazioni, la collegialità, la correttezza e la trasparenza, nonché la riservatezza delle sedute“.

Le Commissioni in modalità telematica o mista (con alcuni membri da remoto e altri in presenza, nel rispetto delle normative emergenziali) possono:

“iniziare o continuare” le operazioni di correzione degli elaborati e di valutazione dei titoli ;

; svolgere riunioni nel rispetto dei procedimenti vigenti per le riunioni in presenza, salvo decisioni prese collegialmente.

L’art. 5 intitolato “rinvio” riporta:

“Il presente provvedimento potrà essere successivamente integrato al fine di dettare ulteriori regole tecniche ed operative per lo svolgimento in modalità decentrata o telematica delle prove concorsuali relative al personale della Corte dei conti, in osservanza del «Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici», citato in premessa“.

Concorso Corte dei Conti 52 amministrativi: rinvio del diario prove

In parallelo, la Gazzetta Ufficiale concorsi ed esami del 23-02-2021, comunica il rinvio del diario della prova preselettiva del Concorso Corte dei Conti per 52 posti di personale amministrativo con orientamento giuridico-finanziario-economico (indetto con decreto segretariale e pubblicato GU n.61 del 7 agosto 2020).

L’avviso verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2021.

