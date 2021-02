Proroga validità patenti: ecco le nuove scadenze 2021

Nuovi aggiornamenti sul fronte della validità delle patenti in scadenza, che subisce un’ulteriore proroga. Lo dichiara il Ministero dei Trasporti attraverso la diffusione della circolare numero 2143 del 21 gennaio 2021 con i vari aggiornamenti sui termini di scadenza delle patenti e di altri documenti abilitativi alla guida, come il foglio rosa, la qualificazione del conducente (CQC) e i certificati di abilitazione professionale (CAP).

Vediamo ora nel dettaglio le date di scadenza aggiornate per ogni tipologia di patente e di documento abilitativo alla guida.

Proroga validità patenti: nuove scadenze

Alla luce della proroga fino al 30 aprile 2021 dello stato di emergenza, stabilita dal decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stato previsto anche un aggiornamento dei termini di scadenza delle patenti di guida e di altri documenti abilitativi alla guida. La nuova proroga è stata stabilita tenendo conto del Regolamento UE 2020/698, che proroga la validità delle patenti di guida in scadenza dal 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sette mesi.

Dunque è stato deciso che la proroga della validità delle patenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 ricopre i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza, ovvero il 29 luglio 2021.

A seguito di queste disposizioni la circolare del Ministero dei Trasporti chiarisce che:

la validità delle patenti rilasciate in Italia , con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021, è prorogata fino al 29 luglio 2021, ma solamente per quanto riguarda la circolazione sulle strade in territorio italiano ;

, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021, è prorogata fino al 29 luglio 2021, ma solamente per quanto riguarda la ; la validità delle patenti di guida come documenti di riconoscimento rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021;

rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al la validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento;

su tutto il territorio dell’UE , Italia compresa, la validità delle patenti di guida,

rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE , con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è prorogata di sette mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse;

, Italia compresa, la validità delle patenti di guida, , con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è prorogata di dalla scadenza annotata su ciascuna di esse; i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 sono stati sospesi.

Proroga validità patenti: foglio rosa

La nuova proroga della validità delle patenti e di altri documenti abilitativi alla guida riguarda anche il foglio rosa. Tutte le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 30 aprile 2021, sono infatti prorogate fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza, dunque fino al 29 luglio 2021.

Inoltre, per agevolare gli allievi la cui preparazione è stata ostacolata dalle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19, è stato stabilito che il termine ultimo per il conseguimento dell’idoneità all’esame di teoria della patente sia posticipato di ulteriori sei mesi per tutte le domande presentate e accettate dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Proroga validità patenti: CQC, CAP e ADR

Secondo la nuova circolare emanata dal Ministero dei Trasporti, per quanto riguarda le Carte di qualificazione del conducente rilasciate in Italia, sussistono diverse scadenze:

le CQC con scadenza compresa nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 28 dicembre 2020 mantengono la loro validità, limitatamente territorio italiano, sino al 29 luglio 2021 ;

; le CQC con scadenza compresa nel periodo dal 29 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020

presentano una proroga di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione;

presentano una proroga di dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione; le CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021

mantengono la loro validità, limitatamente territorio italiano, sino al 29 luglio 2021.

Esattamente come per le patenti di guida, su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 è prorogata di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza.

Anche altri certificati di abilitazione professionale (CAP) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021.

Le scadenze dei certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) sono state così stabilite:

per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30

aprile 2021, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021 ;

aprile 2021, conservano la loro validità fino al ; per la circolazione in Paesi diversi dall’Italia, se in scadenza tra il 1 marzo 2020

ed il 1 febbraio 2021, conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021.

Proroga validità patenti: attestazioni sanitarie

Vengono specificate nella circolare del 21 gennaio 2021 anche le nuove scadenze in riferimento alle varie attestazioni sanitarie, tra cui:

gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 65 anni , per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021;

, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 60 anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021;

Allo stesso modo, anche i i certificati medici, rilasciati dai sanitari per il conseguimento della patente di guida, il cui termine di scadenza risulta tra il 31 gennaio 2020 e il

30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021.

