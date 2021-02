Pensioni di marzo 2021: pagamento anticipato, date, modalità di versamento

A metà febbraio la Protezione civile ha confermato il pagamento anticipato delle Pensioni di marzo, aprile e maggio 2021. La ho fatto con l’ordinanza n° 740 del 12 febbraio: “Anticipazione del termine di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale”, con cui sono state stabilite le date esatte.

Nello specifico per queste mensilità i pensionati e le pensionate potranno riscuotere l’importo a partire da qualche giorno prima rispetto ai normali giorni bancabili.

Era abbastanza scontato accadesse ancora, visto che ormai da un anno si ripete ogni mese l’anticipo del pagamento, per garantire a tutti l’accesso agli sportelli in tutta sicurezza. Ma l’attesa ordinanza è arrivata e segna la strada lungo cui correrà poi il calendario per cognome messo a punto da Poste Italiane.

Si comincia da oggi 23 febbraio con il pagamento anticipato delle Pensioni di marzo 2021. Vediamo di seguito come saranno erogati gli importi dovuti.

Pensioni marzo 2021: come vengono pagate

Le pensioni del mese di marzo vengono accreditate a partire da oggi 23 febbraio per i titolari di:

un libretto di risparmio,

un conto BancoPosta,

una postepay Evolution.

Coloro che ritirano invece la pensione in contanti in un ufficio postale, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando l’ordine alfabetico per cognome, previsto dal calendario messo a punto da Poste Italiane

Pensioni di marzo 2021: il calendario di pagamento

Il pagamento in Posta avviene dal 23 febbraio al 1° marzo. Chi si reca allo sportello deve seguire questo calendario, che stabilisce il giorno di ritiro in base all’iniziale del cognome del pensionato o della pensionata.

dalla A alla B martedì 23 febbraio

dalla C alla D mercoledì 24 febbraio

dalla E alla K giovedì 25 febbraio

dalla L alla O venerdì 26 febbraio

dalla P alla R sabato mattina 27 febbraio

dalla S alla Z lunedì 1° marzo.

Pensioni di marzo: gli over 75 la ricevono a casa

Su espressa richiesta, i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti e che non hanno già delegato altri soggetti al ritiro della pensione, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri.

