Covid: la nuova mappa dei colori delle Regioni dal 21 febbraio 2021

Nuovo cambio per i colori delle Regioni dal 21 febbraio 2021, a seguito del consueto monitoraggio della cabina di regia per i contagi covid, che da tempo si tiene di venerdì, e della conseguente ordinanza ministeriale.

E mentre la tarantella di colori non smette di suonare per il Paese, il confermato ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato le ordinanze con i nuovi cambiamenti, che sono entrati in vigore domenica domenica 21 febbraio 2021.

Il succo: Lombardia e Lazio restano gialle. Diventano invece arancioni Campagna, Emilia Romagna e Molise. Restano le microzone rosse per le province di Perugia, quella di Terni (Umbria), Bolzano, Chieti e Pescara (Abruzzo), Colleferro e Carpineto (Lazio).

Attualmente questa è la situazione ricomprese:

nell’ area gialla : Calabria, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto;

: Calabria, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto; nell’ area arancione : Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Molise, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria;

: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Molise, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria; nell’area rossa: nessuna Regione, a parte le micro-zone

Vediamo ora la nuova mappa dei colori delle Regioni italiane da domenica 21 febbraio.

Fonte Governo.it

Regioni in zona bianca dal 21 febbraio

Innanzitutto partiamo col dire che nessuna regione possiede purtroppo i requisiti per migrare alla zona bianca. Per ambire a questo candido colore bisogna avere un Rt inferiore a 1 e un’incidenza settimanale della malattia inferiore a 50 casi per 100mila abitanti nella settimana.

Nessuna restrizione vale in questa zona franca. Ogni attività può riaprire senza alcuna limitazione. Ma il Paese sembra ancora un po’ lontano da questo obiettivo. Quindi, nella geografia dei nuovi colori non c’è alcuna Regione di colore bianco.

Regioni in zona gialla dal 21 febbraio

La nuova mappa gialla del Paese cambia leggermente volto. Ecco quelle che restano gialle dal 21 febbraio 2021:

Calabria,

Basilicata,

Friuli Venezia Giulia,

Lazio,

Lombardia,

Marche,

Piemonte,

Puglia,

Sardegna,

Sicilia,

Valle d’Aosta,

Veneto;

Regioni in zona arancione dal 21 febbraio

In fascia arancione dal 14 febbraio troviamo:

Abruzzo,

Campania,

Emilia Romagna,

Liguria,

Molise,

Toscana,

Provincia Autonoma di Bolzano,

Provincia autonoma di Trento,

Umbria;

Regioni in zona rossa dal 21 febbraio

Buone notizie, perchè ancora nessuna Regione è stata collocata in zona rossa. Restano solo alcune micro-zone all’interno delle regioni, tra cui: province di Perugia, quella di Terni (Umbria), Bolzano, Chieti e Pescara (Abruzzo), Colleferro e Carpineto (Lazio).

Divieti e regole Covid

Ricordiamo che le restrizioni e le regole per le zone gialle, rosse e arancioni sono ancora valide, con la differenza che in ogni Regione ora cambieranno in base al colore acquisito.

Così come resta valido l’obbligo di autocertificazione (a seconda dei vari divieti per fascia)

Divieto spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo

Ricordiamo inoltre che il Governo Draghi ha prorogato il divieto di circolazione tra Regioni fino al 27 marzo. Lo stop riguarda anche le regioni gialle.