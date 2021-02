Governo Draghi: la lista completa di tutti i ministri e il giuramento della squadra

E’ nato il Governo Draghi. Dopo giorni di consultazioni con le forze politiche e quelle sociali, l’ex presidente della Bce ha sciolto la riserva sul suo incarico, presentando la squadra dei ministri che lo affiancherà nella nuova avventura esecutiva post-Conte. Alle 12 del 13 febbraio il nuovo governo ha giurato nella mani del Capo dello stato, ed è operativo.

Il giuramento del nuovo governo al Quirinale si è svolto alle ore 12 di sabato 13 febbraio. Dopo il giuramento del nuovo Governo nelle mani del Capo dello Stato, alle ore 13 si svolge a Palazzo Chigi la tradizionale cerimonia delle Campanella. Al termine, la prima riunione del Consiglio dei Ministri.

Un vero e proprio compromesso ha portato alla formazione del nuovo esecutivo, che al suo interno vede un mix perfetto di ministri tecnici, alternati ad altri squisitamente politici afferenti alle forze in quota 5 stelle, Lega, Pd, Italia Viva, Forza Italia.

Non sono mancate però anche alcune conferme del precedente governo: Lamorgese agli interni e Speranza alla salute: segno del fatto che forse non è stato proprio tutto da buttare via quanto fatto fino ad ora, soprattutto di fronte alla grave emergenza sanitaria Covid.

La squadra ha una forte componente politica. Su 23 ministri nominati, la quota di donne continua a latitare e resta in minoranza: sono 8, appena il 35% della squadra.

A Forza Italia vanno tre dicasteri ma tutti senza portafoglio: Brunetta alla Pa, Gelmini agli Affari regionali e Carfagna al Sud. Tutti e tre sono stati al governo con Berlusconi. Draghi sceglie invece la continuità per un ministero fondamentale nella gestione dell’emergenza Covid, quello della Sanità: a guidarlo sarà ancora Roberto Speranza di LeU che ricorda come la salute sia “un diritto tutelato dalla Costituzione”. Per Italia Viva torna al governo Elena Bonetti, che si occuperà sempre di Famiglia, e che insieme a Teresa Bellanova con le dimissioni ha ufficializzato la crisi del Conte II.

Ecco di seguito la squadra del governo Draghi e i nomi di tutti i ministri del nuovo esecutivo.

La compagine ‘rosa’ del governo è composta da Marta Cartabia, Luciana Lamorgese, Mariastella Gelmini, Mara Carfagna, Fabiana Dadone, Elena Bonetti, Erika Stefani e Cristina Messa.

Gli uomini sono Dario Franceschini, Andrea Orlando, Federico D’Incà, Vittorio Colao, Renato Brunetta, Massimo Garavaglia, Luigi Di Maio, Lorenzo Guerini, Daniele Franco, Giancarlo Giorgetti, Stefano Patuanelli, Roberto Cingolani, Enrico Giovannini, Patrizio Bianchi e Roberto Speranza.

Ecco tutti i ministri del governo Draghi:

1) Daniele Franco – ministro dell’Economia

2) Giancarlo Giorgetti – ministro Sviluppo economico

3) Roberto Speranza ministro dela Salute

4) Roberto Cingolani ministro dell’Ambiente Transizione ecologica

5) Luigi Di Maio – ministro degli Esteri

6) Marta Cartabia – ministra della Giustizia

7) Renato Brunetta – ministro della Pubblica Amministrazione

8) Andrea Orlando – al Lavoro

9) Luciana Lamorgese – ministra degli Interni

10) Erika Stefani – ministra delle Disabilità

11) Vittorio Colao – ministro dell’Innovazione tecnologica

12) Patrizio Bianchi – ministro dell’Istruzione

13) Dario Franceschini – ministra della Cultura

14) Federico D’Incà – ministro dei Rapporti con il Parlamento

15) Massimo Garavaglia – ministro al Turismo

16) Elena Bonetti – ministra per le pari Opportunità

17) Mara Carfagna – ministra per il Sud e Coesione

18) Lorenzo Guerini ministro della Difesa

19) Maria Stella Gelmini – ministra per le Autonomie

20) Fabiana Dadone – ministra delle Politiche Giovanili

21) Stefano Patuanelli – ministro dell’Agricoltura

22) Enrico Giovannini – ministro delle Infrastrutture

23) Cristina Messa – ministra all’Università

