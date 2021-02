Vaccinazione anti-covid nel rapporto di lavoro: obbligo o facoltà?

La vaccinazione anti-covid 19 sul posto di lavoro è una scelta o un obbligo a carico di dipendenti e datore? Il dibattito si è aperto diverse settimane fa, in concomitanza con l’avvio della campagna vaccinale. Giuristi ed esperti di lavoro stanno animando il dibattito sulla questione.

In sostanza: l’azienda può obbligare i propri dipendenti a vaccinarsi? Deve farlo? Oppure ad ognuno viene lasciato ampio margine di scelta? In gioco c’è la salute, la lotta ai contagi e l’agognata immunità di gregge, dal momento che spesso il luogo di lavoro si trasforma in focolaio di virus.

Diciamo subito che il Testo unico della sicurezza sul lavoro impone all’azienda, sulla base di un conforme parere del medico competente, la messa a disposizione di vaccini efficaci per i lavoratori non immuni all’agente biologico presente nella lavorazione.

In particolare l’art. 279 del Testo specifica che:

“Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:

a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;

b) l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell’articolo 42.

3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l’esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.

Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell’allegato XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione”.

Il coronavirus – o SARSCoV-2 – è certamente un agente patogeno, da somministrare a cura del medico competente.

ATTENZIONE. “Mettere a disposizione il vaccino” non significa renderlo automaticamente obbligatorio in azienda. Il datore però, come recita il Testo unico, può allontanare il lavoratore temporaneamente. Lo può fare seguendo l’art. 42.

Cosa dice questo articolo 42? Sottolinea che il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

Insomma, è un po’ difficile con le norme attuali stabilire esattamente se la vaccinazione anti-covid sia un obbligo per l’azienda e per i lavoratori.

Difficile esprimere un’opinione che non possa essere oggetto di ripensamenti e di correzioni, considerata la difficoltà del tema.

