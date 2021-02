Concorso Infermieri A.O. San Pio Benevento, 32 posti a tempo indeterminato: requisiti, domanda, prove

Novità per quanto riguarda le assunzioni nel comparto sanità con un nuovo Concorso Infermieri. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 19 gennaio 2021, è stato infatti indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 32 posti a tempo pieno e indeterminato, di Collaboratore Professionale Sanitario, Infermiere, categoria D, presso l’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento.

Alla selezione è applicata una riserva di posti del 30% (10 posti) per i volontari delle FF.AA. ex art.1014, c. 1 e 3, e dell’art.678, c. 9, del D.Lgs. n.66/2010.

Vediamo adesso i requisiti per partecipare alla selezione, come fare domanda e quali sono le prove.

Concorso Infermieri Benevento: requisiti

Per poter partecipare alla selezione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea;

o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea; idoneità fisica all’impiego ;

; Diploma di Laurea in Infermieristica (classe L/SNT01) e titoli equipollenti;

(classe L/SNT01) e titoli equipollenti; Iscrizione all’Albo professionale.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti, dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni, ovvero licenziati.

Concorso Infermieri Benevento: come fare domanda

La domanda di partecipazione al concorso può essere inoltrata esclusivamente online tramite il portale concorsi dell’A. O. San Pio, previa registrazione al portale stesso. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 18 febbraio 2021.

Una volta effettuata la registrazione, occorrerà dichiarare nella domanda il possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione, inserendo tutti i propri dati anagrafici e un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale, al quale verranno inviate tutte le successive comunicazioni.

Si potranno inoltre allegare alla domanda le eventuali pubblicazioni del candidato e i titoli da presentare per la valutazione. É invece obbligatorio allegare alla domanda:

un documento di identità valido;

le certificazioni mediche necessarie se si intende usufruire di tempo aggiuntivo;

la copia completa e firmata dell’intera domanda, da stampare dopo aver inserito tutti i dati.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il versamento di un contributo per la copertura delle spese concorsuali pari a 10 euro, da effettuarsi tramite bonifico e la cui ricevuta va obbligatoriamente allegata alla domanda.

Per maggiori dettagli circa i requisiti e i titoli è possibile scaricare qui il bando, è inoltre a disposizione anche un manuale di istruzioni per la registrazione al portale e la presentazione della domanda.

Concorso Infermieri Benevento: valutazione titoli e punteggi

La commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

30 punti per la valutazione dei titoli;

70 punti per le prove d’esame.

Per quanto riguarda i punti riferiti alla valutazione titoli, questi saranno così suddivisi:

12 punti per titoli di carriera;

4 punti per titoli accademici e di studio;

4 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;

10 punti per curriculum formativo e professionale.

Concorso Infermieri Benevento: le prove

Nel caso in cui le domande di partecipazione dovessero essere oltre 300, l’Azienda procederà a una prova selettiva che consiste nella soluzione di quiz a risposta multipla sugli argomenti oggetto delle prove d’esame. Verranno ammessi alle prove concorsuali 150 candidati, assicurando in ogni caso la partecipazione ai candidati con lo stesso punteggio dell’ultimo ammesso. Sono inoltre ammessi direttamente alle prove e quindi esonerati dalla prova preselettiva i candidati con invalidità uguale o superiore all’80% come previsto dall’ art. 25, c. 9, del D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014.

Le prove d’esame consisteranno in:

una prova scritta ;

; una prova pratica ;

; una prova orale.

La prova scritta consisterà nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla sulla professione di infermiere, su infermieristica clinica generale e specialistica, all’area disciplinare assistenziale, alla legislazione, organizzazione, ricerca e deontologia professionale.

La prova pratica prevede invece la soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla per la verifica delle conoscenze delle tecniche e delle prestazioni infermieristiche assistenziali ovvero degli aspetti organizzativi, di ricerca, evidence based nursing e relazionali della disciplina infermieristica ovvero tesi alla risoluzione di casi assistenziali.

La prova orale infine consisterà in un colloquio sulle materie della prova scritta, su elementi di informatica e lingua straniera a scelta tra inglese e francese.

Per la preparazione si consiglia:

