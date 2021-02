Concorsi pubblici 2021 e Covid: il nuovo protocollo per la ripartenza delle selezioni

Dal 15 febbraio ripartono i concorsi pubblici 2021. A disporre la ripartenza era stato il DPCM del 14 gennaio 2021 che, all’art. 1 comma 10 afferma:

“A decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile”.

La validazione di questi protocolli da parte del CTS è finalmente arrivata, a partire dal 15 febbraio 2021 i concorsi quindi ripartiranno con nuove regole legate al contenimento della pandemia.

Vediamo in sintesi quali sono queste nuove regole e in quali circostanze si applicano.

Concorsi pubblici 2021: applicazione del nuovo protocollo

Le disposizioni previste nel protocollo approvato dal CTS si applicano alle prove preselettive e alle prove scritte delle procedure concorsuali. Le prove orali e quelle pratiche infatti potranno svolgersi telematicamente. Quando ciò non sarà possibile, anche queste prove dovranno seguire le nuove regole, adeguatamente adattate alla natura delle prove stesse.

Concorsi pubblici 2021: limitazioni all’accesso

L’organizzazione che gestisce il concorso è tenuta a limitare la partecipazione dei candidati a un numero massimo di 30 persone per sessione. Potranno inoltre svolgersi solo due sessioni d’esame per giornata, non consecutive ma separate temporalmente del tempo necessario al completo deflusso dei candidati e alle operazioni di pulizia e sanificazione.

Concorsi pubblici 2021: le indicazioni per i candidati

I candidati saranno avvisati delle nuove disposizioni tramite PEC o tramite il portale dell’ente organizzatore del concorso. I candidati sono tenuti a:

presentarsi da soli e senza bagaglio;

e senza bagaglio; NON presentarsi se affetti da uno o più sintomi riconducibili al Covid-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratorie, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, mal di gola;

(febbre, tosse, difficoltà respiratorie, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, mal di gola; NON presentarsi se sottoposto a misure di quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19;

Concorsi pubblici 2021: obbligo di tampone e mascherina

I candidati sono inoltre tenuti a presentare al momento dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.

Vige infine l’obbligo per i candidati di indossare sempre la mascherina a protezione delle vie aeree, mascherina che verrà esclusivamente messa a disposizione da parte dell’ente che organizza il concorso. Non sarà consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato.

Concorsi pubblici 2021: le disposizioni per le aule

Le aule concorso devono essere dotate di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2 metri l’una dall’altra, di modo che ad ogni candidato venga garantita un’area di 4 mq. Per le prove svolte in formato tradizionale, sullo scrittoio sarà disponibile una penna monouso.

Le aule dovranno essere quindi abbastanza grandi per garantire che i 30 candidati ammessi possano essere presenti alla distanza prevista di due metri, dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:

avere pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;

avere servizi igienici direttamente (o facilmente) accessibili dalle aule, identificati con apposita cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente;

permettere un elevato livello di aerazione naturale, anche alternandosi con aerazione meccanica;

avere impianti di aerazione meccanica che lavorano con impostazione di esclusione di ricircolo di aria. Se tale esclusione non è possibile, gli impianti non dovranno essere avviati;

garantire volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato.







