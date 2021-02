Concorso 274 Oss Liguria, preselezione dal 25 febbraio: le convocazioni

Pubblicate le date della preselezione del Concorso 274 Oss Liguria: si terrà in 2 sessioni giornaliere a partire dal 25 febbraio 2021. Le sedi individuate sono: RDS Stadium e Porto Antico, Centro Congressi – Modulo 10 a Genova.

L’Azienda sanitaria regionale ha comunicato l’avviamento del concorso in esecuzione della deliberazione n. 344 del 20 Novembre 2019. A potenziamento dell’organico in servizio verranno reclutati 274 Operatori Socio Sanitari, in categoria B e livello economico senior, a tempo indeterminato. La selezione è per titoli ed esami.

Vediamo assieme tutte le informazioni per partecipare.

Concorso 274 Oss Liguria: posti a bando

Visto il fabbisogno di personale con la qualifica di Operatore Socio Sanitario nelle Aziende del Sistema Sanitario della Regione Liguria, è indetto il concorso per la copertura di 274 posti da suddividere così:

19 per Asl 1;

per Asl 1; 52 per Asl 2;

per Asl 2; 29 per Asl 3;

per Asl 3; 99 per l’Ospedale Policlinico San Martino – IRCCS;

per l’Ospedale Policlinico San Martino – IRCCS; 41 per E.O. Ospedali Galliera;

per E.O. Ospedali Galliera; 13 per l’IRCCS G. Gaslini;

per l’IRCCS G. Gaslini; 6 per l’Ospedale Evangelico Internazionale;

per l’Ospedale Evangelico Internazionale; 15 per l’Asl 4.

E’ fatta riserva di 28 posti al personale interno e di 76 ai volontari delle Forze Armate congedati senza demerito dalle ferme contratte.

Leggi la delibera

Concorso 274 Oss Liguria: requisiti

Sono ammessi a partecipare alla procedura i candidati in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:

cittadinanza italiana, di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o di Paesi Terzi e loro familiari in possesso di un valido titolo di soggiorno o status;

italiana, di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o di Paesi Terzi e loro familiari in possesso di un valido titolo di soggiorno o status; idoneità fisica all’impiego ;

; maggiore età ;

; godimento dei diritti civili e politici ;

; non essere esclusi dall’ elettorato politico attivo , destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

, destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; non aver subito condanne penali o avere procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione di rapporti con il settore pubblico;

licenza media o assolvimento dell’obbligo scolastico ;

; attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di avviamento a selezione.

Concorso 274 Oss Liguria: invio domanda

Con la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale, semaforo verde per la raccolta delle candidature.

La domanda di partecipazione al concorso Oss Liguria deve essere presentata entro le ore 12 del 20 Gennaio 2020 tramite il sito concorsi-alisa.regione.liguria.it

Tra i documenti da inviare segnaliamo:

documento d’identità in corso di validità;

anteprima della domanda compilata (scaricabile in fase 4);

copia del pagamento della tassa di concorso, del valore di 10 euro;

provvedimento di riconoscimento del titolo di studio, se conseguito all’estero;

documento attestante il possesso dei requisiti di partecipazione per cittadini non comunitari.

Possono essere allegate anche pubblicazioni, titoli di studio extra, eventuali certificazioni di disabilità o di richiesta di tempi aggiuntivi.

Concorso 274 Oss Liguria: prove

La procedura di selezione prevede l’espletamento delle seguenti prove:

preselettiva , un test con domande a risposta multipla su capacità logiche e di ragionamento, capacità relazionali e problem solving, materie legate al profilo e organizzazione del Sistema Sanitario Ligure;

, un test con domande a risposta multipla su capacità logiche e di ragionamento, capacità relazionali e problem solving, materie legate al profilo e organizzazione del Sistema Sanitario Ligure; pratica , consistente nell’ esecuzione di tecniche specifiche, nella predisposizione di atti connessi alla mansione o risoluzione di un test a risposta multipla/sintetica sulle materie evidenziate nel bando;

, consistente nell’ esecuzione di tecniche specifiche, nella predisposizione di atti connessi alla mansione o risoluzione di un test a risposta multipla/sintetica sulle materie evidenziate nel bando; orale, un colloquio sulle materie della prova pratica.

La preselezione si svolgerà dal 25 febbraio 2021 in due sessioni giornaliere (scarica qui le convocazioni). Le sedi individuate sono il Porto Antico, Centro Congressi e RDS Stadium.

