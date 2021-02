Novità Inps: cedolino pensione e Cu direttamente via email

Novità in arrivo per i pensionati e le pensionate: potranno ricevere il cedolino pensione e la Certificazione unica direttamente sul proprio indirizzo di posta elettronica. Sarà l’Inps a inviare la documentazione. Questo l’annuncio dell’Ente di previdenza, che ha poi specificato come la funzionalità che consente questa comunicazione diretta con il pensionato sia attivabile direttamente dall’area riservata MyInps.

Nella notizia che Inps pubblica sul suo portale web è espressamente specificato che dal 4 febbraio “è attivo un nuovo servizio che consente ai pensionati di poter ricevere il cedolino della pensione e la Certificazione Unica direttamente al proprio indirizzo di posta elettronica”.

Inps sottolinea poi che “all’interno dell’Area MyINPS, per coloro che accedono tramite le proprie credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale o CIE – Carta d’Identità Elettronica o CNS – Carta Nazionale dei Servizi, è presente un avviso con le indicazioni utili per l’attivazione della nuova funzionalità“.

Come attivare il servizio Inps

Per attivare la funzionalità che consente di ricevere via posta elettronica il proprio cedolino pensione e la Cu è sufficiente seguire questi step:

accedere alla propria area riservata “MyInps” con le proprie credenziali Spid, Carta d’Identità Elettronica o CNS – Carta Nazionale dei Servizi,

controllare nella Bacheca,

una volta effettuato l’accesso verrà visualizzato l’avviso “Ricevi il cedolino della pensione e la certificazione unica in posta elettronica. Per ricevere il cedolino pensione e la certificazione unica in posta elettronica “accedi al servizio”,

occorre cliccare su “Accedi al servizio” e attivare la funzionalità.

