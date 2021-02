Governo Draghi, Conte: “Auspico la formazione di un governo politico” (VIDEO)

C’era molta attesa per le parole del Presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte dopo il conferimento a Mario Draghi dell’incarico di formare un nuovo governo.

In un breve discorso all’uscita di Palazzo Chigi, Conte ha dapprima ringraziato il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha definito un “prezioso interlocutore”. Poi è passato a ringraziare “gli amici della coalizione” di governo che hanno collaborato per realizzare i progetti politici prefissati.

“Ieri ho incontrato il presidente neo-incaricato Mario Draghi. Un colloquio molto lungo, molto aperto, al termine del quale gli ho fatto gli auguri di buon lavoro” riferisce Conte, che prosegue: “In queste ore qualcuno mi descrive come un ostacolo alla formazione di una nuova esperienza di governo. Io continuerò a lavorare per il bene del paese e affinché si possa formare u nuovo governo per il bene del Paese. Auspico un governo politico che sia solido, perché le urgenze del paese richiedono scelte politiche, non possono essere affidate a squadre di tecnici“.

L’intervento termina con un appello alla coalizione giallorossa affinché “l’alleanza per lo sviluppo sostenibile” e quindi il progetto politico del Conte Bis prosegua.

Conte ha quindi parlato di governo politico, facendo appello alla coalizione che l’ha sostenuto e invitando i partiti che la compongono ad andare avanti insieme, per proseguire con la coalizione che lui stesso ha definito “alleanza per lo sviluppo sostenibile”.

Non si fa attendere la risposta del Ministro della Salute Speranza, esponente di LeU, che su Twitter ringrazia Conte per quanto fatto al servizio del Paese.

Grazie @GiuseppeConteIT per quanto fatto al servizio del Paese. Dobbiamo continuare a lavorare insieme per costruire un’Italia più forte e più giusta. — Roberto Speranza (@robersperanza) February 4, 2021

Mentre inizia il giro di consultazioni per il governo Draghi, Conte offre quindi un’anticipazione di quello che le forze che fanno parte del governo dimissionario potrebbero chiedere al Presidente incaricato.

Il video integrale dell’intervento di Conte:

