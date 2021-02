Esame di Stato architetto 2021, le date della prima e della seconda sessione in anteprima

A giugno e a novembre le date delle sessioni dell’Esame di Stato Architetto 2021. L’ordinanza del Ministero dell’Istruzione deve ancora essere pubblicata ma siamo riusciti a leggere in anteprima il testo.

Le modalità di svolgimento verranno rese note con un decreto ministeriale successivo. Intanto riassumiamo le principali informazioni che l’autore, nonché architetto, Alberto Ceccarelli ha riportato.

In fondo all’articolo potete trovare il video con la spiegazione.

Esame di Stato architetto 2021: le date

L’Architetto Alberto Ceccarelli ha anticipato alcune informazioni sull’Esame di Stato 2021 per le professioni regolamentate.

Nell’ordinanza del Miur in via di pubblicazione sono indicate le date di inizio delle iscrizioni e dello svolgimento delle prove. Un successivo decreto ministeriale confermerà se l’esame di abilitazione verrà svolto con le stesse modalità dello scorso anno (ovvero prova orale unica).

Il calendario per la prima sessione è il seguente:

25 maggio 2021 , scadenza delle iscrizioni;

, scadenza delle iscrizioni; 16 giugno 2021 , inizio delle prove per quinquennali;

, inizio delle prove per quinquennali; 23 giugno 2021, inizio delle prove per triennali.

Il calendario per la seconda sessione invece:

19 ottobre 2021 , scadenza delle iscrizioni;

, scadenza delle iscrizioni; 17 novembre 2021 , inizio delle prove per quinquennali;

, inizio delle prove per quinquennali; 24 novembre 2021, inizio delle prove per triennali.

Per saperne di più, ecco il video di approfondimento:

Esame di Stato geometri 2021: le date

Il Ministero dell’Istruzione con il decreto n. 21 del 15 gennaio 2021 ha reso noto il calendario della prima e della seconda sessione dell’Esame di Stato geometri 2021.

L’esame, come noto, consentirà a geometri e geometri laureati (nonchè ad agrotecnici e agrotecnici laureato, periti agrari e periti agrari laureati, periti industriali e periti industriali laureati) di ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione.

Questo il calendario:

18 febbraio 2021 , predisposizione del calendario della prova orale e comunicazione ai candidati ammessi;

, predisposizione del calendario della prova orale e comunicazione ai candidati ammessi; 23 febbraio 2021, inizio delle sessioni di prova.

Leggi l’approfondimento su Ediltecnico.it

Per la preparazione dell’esame di stato architetto consigliamo:

Guida pratica alla progettazione + Prontuario tecnico urbanistico amministrativo - Kit per la preparazione all’esame di abilitazione Alberto Fabio Ceccarelli, Paolo Villatico Campbell, 2020, Maggioli Editore 2020, Volume 1: "Guida pratica alla progettazione per l’esame di abilitazione"Qualificato testo di riferimento per la progettazione architettonica, urbanistica e di recupero/restauro, la GUIDA PRATICA ALLA PROGETTAZIONE è, da oltre 19 anni, lo strumento indispensabile per prepararsi...









© RIPRODUZIONE RISERVATA