Concorso Ordinario Secondaria, prova preselettiva: il Miur cerca le aule

La nota del Ministero dell’Istruzione n.155 del 2 febbraio 2021, firmata dal capo dipartimento Giovanni Boda, pone le basi per l’organizzazione e lo svolgimento della prova preselettiva del Concorso Ordinario Secondaria di I e II grado e del Concorso Ordinario Infanzia e Primaria.

Il Ministero infatti ha avviato il censimento delle aule e dei laboratori da utilizzare, per garantire una postazione informatizzata ad ogni candidato nel rispetto delle norme sul distanziamento di sicurezza.

Le scuole devono caricare il numero di postazioni a disposizione dall’8 al 19 febbraio 2021. Verosimilmente le prove preselettive potrebbero tenersi d’estate, al termine dell’anno scolastico.

Vediamo assieme le novità e come è organizzata la preselezione.

Concorso Ordinario Secondaria, prova preselettiva: organizzazione e tempistiche

Il Miur muove i primi passi per l’organizzazione del Concorso Ordinario Secondaria e del Concorso Infanzia e Primaria nelle scuole: gli Uffici Scolastici hanno ricevuto la dotazione finanziaria necessaria per lo svolgimento delle procedure e le scuole entro il 19 febbraio devono comunicare le aule con dispositivi informatici a disposizione per consentire la registrazione dei posti in ciascuna Regione.

La piattaforma a disposizione degli istituti per le operazioni di notifica sarà attiva al link concorsi.scuola.miur.it dall’8 al 19 febbraio.

Una volta raccolte le domande gli Uffici Scolastici dovranno confermare lo svolgimento della preselezione, per ciascuna Regione e classe di concorso con un numero di candidati superiore a 4 volte il numero dei posti a bando (e comunque non inferiore a 250), o il “salto” alla prima prova scritta.

Come anticipato da Origine Concorsi, le intenzioni del Ministero sarebbero di svolgere la preselezione “nell’estate 2021 e probabilmente immediatamente dopo il termine della regolare attività scolastica” – a ulteriore conferma, a livello organizzativo – “il personale non docente (ma anche quello docente) è in servizio regolarmente per i mesi di Giugno e Luglio e potrà assicurare regolare supporto ed assistenza alla procedura concorsuale senza ulteriori spese a carico del Miur. Inoltre, il Miur si potrà servire di apposito personale in servizio presso l’USR, e il Dirigente scolastico provvederà a nominare due responsabili tecnici d’aula per la gestione delle procedure ordinarie“.

I vincitori potrebbero entrare in servizio nel 2022.

Prova preselettiva Concorso Ordinario Secondaria

La prova preselettiva del Concorso Ordinario Scuola Secondaria sarà computer-based e sarà uguale per tutte le Regioni e per tutte le classi di concorso.

Le domande saranno 60 da svolgere in 60 minuti, più precisamente:

20 di comprensione dei brani;

20 di accertamento delle capacità logiche;

10 di normativa scolastica;

10 di competenza linguistica.

Alle risposte corrette viene assegnato 1 punto, mentre alle risposte omesse e a quelle errate vengono assegnati 0 punti.

Per superare la prova è necessario rientrare nei primi posti in graduatoria, infatti accedono alle prove scritte un numero di candidati pari a 3 volte il numero di posti messi a concorso per Regione e classe di concorso.

Fonte: Orizzonte Scuola, Origine Concorsi







