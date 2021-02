Governo Draghi: inizia il toto-ministri. I nomi di chi potrebbe entrare in squadra

L’incarico di formare il nuovo esecutivo (dopo l’era Conte) è stato affidato all’ex presidente della Bce, Mario Draghi, che è già pronto a confrontarsi con tutte le forze politiche e sociali e capire se esiste la possibilità di dar vita a un governo Draghi, appoggiato dal Parlamento italiano. L’incarico è stato quindi accettato con riserva.

Nel frattempo abbiamo assistito alle dichiarazioni di diversi leader ed esponenti dei partiti, alcuni disposti a sostenere il nuovo governo, altri schiratisi sul fronte del no, altri ancora a favore delle elezioni.

Ed è anche già partito il toto-ministri, per capire i nomi dei personaggi (non politici) pronti a succedere all’esecutivo Conte.

Mattarella ha chiesto in modo esplicito e severo un esecutivo “di alto profilo e senza formula politica”. Un governo quindi tecnico, per gestire le emergenze “sanitaria, sociale, economico-finanziaria”. Deve in ogni caso essere una squadra di governo pienamente appoggiata dalla base parlamentare.

Ministero dell’economia a Panetta o Cottarelli

Il primo nome a venire alla luce è quello di Fabio Panetta. Sembra ormai tramontata l’ipotesi di una riconferma del ministro Roberto Gualtieri. A gestire il Tesoro, e soprattutto il Recovery Plan, potrebbe quindi essere Panetta (membro dell’esecutivo della banca centrale europea, sempre se è pronto a rinunciare al suo ruolo nel board Bce).

Dal cilindro potrebbe anche uscire il nome di Carlo Cottarelli, rispettatissimo economista non nuovo nel nostro Paese. Il suo nome circola anche come ministro dei rapporti con l’Ue, figura chiave in ottica Next Generation Eu.

Ministero Affari Europei a Cottarelli o Moavero Milanesi

Come detto nel precedente paragrafo, Cottarelli potrebbe essere in lizza anche per gli Affari europei, Ma non è il solo: per i rapporti con l’Ue spunta anche un altro tecnico: Enzo Moavero Milanesi.

Ministero degli interni a Lamorgese

La prima conferma del precedente governo potrebbe essere proprio Luciana Lamorgese, già a capo del Viminale. Potrebbe restare li dove è e far parte della compagine esecutiva capitanata da Draghi.

Ministero della salute a Speranza o Capua

Anche l’attuale ministro della Salute, Roberto Speranza, potrebbe essere confermato. Nell’attuale Governo Draghi potrebbe quindi restare una quota Conte. In lizza però potrebbe anche esserci una virologa d’eccellenza, che negli ultimi mesi si è confermata ospite fissa di molti programmi televisive, DiMartedì in primis: si tratta della dott.ssa Ilaria Capua.

Ministero della giustizia a Paola Severino

Uno dei ministri su cui si è consumato il forte scontro con Matteo Renzi è proprio Alfonso Bonafede, titolare della Giustizia. Al suo posto potrebbe ritornare Paola Severino, che ha occupato lo scranno già con il governo Monti. E’ spuntato però anche il nome di Marta Cartabia, ex presidente della Corte costituzionale.







